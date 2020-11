MILANOVIĆ ĆE ODATI POČAST ŽRTVI VUKOVARA: Položit će vijenac i zapaliti svijeću kod spomen-obilježja Ovčara

‘Milanović će odat će počast žrtvi Vukovara polaganjem vijenca i paljenjem svijeće kod spomen-obilježja Ovčara u srijedu prijepodne’

Predsjednik Republike Zoran Milanović odat će počast žrtvi Vukovara polaganjem vijenca i paljenjem svijeće kod spomen-obilježja Ovčara u srijedu prijepodne, na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

O satnici dolaska Predsjednika Republike na Ovčaru naknadno ćemo vas obavijestiti, priopćio je u ponedjeljak Ured predsjednika.

Sudjelovat će samo elita

Milanović je u subotu najavio da će primjereno obilježiti Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, ali i ocijenio besmislenom ovogodišnju Kolonu sjećanja jer će u njoj, zbog epidemioloških mjera, sudjelovati samo elita.

“Način da se tamo daje pravo za nekoliko stotina odabranih ljudi, eliti, to je prijetvorno, to nije iskreno i taj događaj nema smisla bez svih građana koji osjećaju potrebu doći”, rekao je Milanović.

S obzirom da ove godine nije moguće da u Vukovar dođu svi koji to žele, to je sve skupa jedna travestija, ocijenio je Milanović istaknuvši kako on osobno neće propustiti priliku odati počast ljudima koji su stvorili Hrvatsku.

