MILANOVIĆ ĆE IMATI TOTALNO DRUGAČIJU INAUGURACIJU OD SVIH NJEGOVIH PRETHODNIKA: Ne želi pompu, ali pripremio je čak nekoliko iznenađenja

Ostala su još četiri dana do inauguracije novog predsjednika Republike Zorana Milanovića kakvu još nismo imali od osnutka države. Mala intimna svečanost na Pantovčaku, obitelj, 40-ak uzvanika, prisega i preuzimanje ureda skoro je u potpunosti spremno, javlja RTL.

Križaljka ljudi s kojima za tjedan dana novi predsjednik počinje raditi također se slaže.

Zvjezdan Ružić će pratiti Josipu Lisac koja će na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića otpjevati himnu. Svirat će i vojni orkestar, a 39 uzvanika slušat će jazz. Tekst prisege predsjednik će pročitati, ali će zato govor održati iz glave. Jedino što još čuvaju kao tajnu je koja će to pjesma, hrvatskog autora, označiti početak mandata.

“Mislim da sve ide svojim nekakvim tijekom, naravno da postoje sad te neke tehničke stvari protokol i uređenje, ali očekujem da će sve biti dobro, nadam se da će vrijeme biti dobro”, kazao je voditelj Ureda izabranog predsjednika Orsat Miljenić.

Milanović ne želi pompu oko preuzimanja Ureda predsjednika, ali zato ima pune ruke posla oko pitanja tko ide s njim na Pantovčak. Iako zakonski osim savjetnika za nacionalnu sigurnost i predstojnika ureda, predsjednik može stupiti na dužnost i bez tima; neki, primjerice savjetnik za vanjsku politiku biti će nužni. Milanović i tu priprema iznenađenja.

“Sigurno da svaki predsjednik stavi naglasak na neke teme pa možda ima neke naglaske na temama kakve nisu bile prije ali uostalom i stvarnost se mijenja i budućnost je drugačija, sve se mijenja”, rekao je Miljenić.

Obrazovanje mu je važna tema

Broj savjetnika smanjit će na tri ili četiri, ali zato traži posebne savjetnike volontere za sektore koje Grabar-Kitarović nije imala. Radi se o kulturi, klimatskim promjenama i obrazovanju. Milanovićev bivši posebni savjetnik iz doba kad je bio premijer ocjenjuje takav potez odličnim jer time pokazuje kako smatra da mu je obrazovanje važna tema.

“Savjetnicima će posao biti ovisan o tome u kojem su resoru. Jesu li u onome koji je direktna ingerencija predsjednika ili su u onima koje koje bismo nazvali soft skils predsjednicka u duhu kako se on izražava. On može davati ton, on može davati atmosferu u društvu, on na taj način može utjecati na ono što će raditi institucije odgovoren za to”, rekao je bivši posebni savjetnik za znanost i obrazovanje Neven Budak.

Na toj poziciji Milanović vidi Jadranku Žarković Pečenković koja nije htjela potvrditi ide li s njim na Pantovčak.

Klimatske promjene i zaštita okoliša nametnuli su se i kao najvažnija tema na nedavnom godišnjem sastanku Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu, Europska unija je nedavno predstavila Green New deal, tako da je jako dobra odluka da predsjednik uza sebe ima nekoga stručnoga po tom pitanju, slaže se i Mirela Holy.

“Savjetovanje i brifiranje predsjednika o tome kakvi su stavovi različitih država o tim pitanjima, npr. na koji se način preovodi mitigacija klimatskih promjena Velike Britanije i naravno u tom kontekstu da ima dobre i korisne informacije i da bude sukreator međunarodne politike”, kazala je bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy.

Tim koji dolazi na Pantovčak ucrtat će smjer, a novi je predsjednik i prvim potezima pokazao da će biti drugačiji.