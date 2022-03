Zoran Milanović, komentirao je napetosti i jačanje vojne prisutnosti u BiH "NATO nije prisutan u BiH nego EU ", rekao je i dodao "Nema načina da to eskalira", zaključuje i dodaje da tako "možda Europska unija pere sasvjest".

Na pitanje o NATO-u u Gruziji jasno odgovora: "Ne znam o tome ali ako je to točno, tome ću se žestoko suprotstaviti".

'Dodika me nije strah, strah me onih koje ne znam'

Za Milorada Dodika i sankcije je komentirao da je Dodik predstavnik Srba u BiH , i da je time legitiman sugovornik, dodajući kako njega barem poznajemo. "Mene je strah onih koje ne poznajem. Osobito ako su dovedeni za ruku. Kao što je i Dodik bio prije 20 godina".

Na novinarsko pitanje da Dodik ima ideje o odcjepljenju Republike Srpske, Milanović je rekao: “Čujte, imam i ja blesavih ideja, kao i vi. Jedno su ideje, jedno je politička retorika, a drugo ono što je stvarno realno i što se stvarno želi postići onime što se govori. Priča se i o trećem entitetu. Je li to priča o rasturanju BiH ili pregovaračka taktika kojom se pokušava vratiti prava Hrvatima koja su im oteta", ističe.

"Dok nema nasilja, a nema ga, to je za mene sugovornik. Čak i Vučić je sugovornik u ovakvoj situaciji kada trebaju odlučiti gdje. Podržavaju Rusiju, u redu, srpska posla”, rekao je, ističući kako "Srbija postoji, postoji Republika Srpska i to je činjenica. Kao što i Kosovo postoji".

Obnova će biti u trećem, četvrtom planu

Komentirajući predloženog ministra graditeljstva rekao je "Bojim se da će obnova Banije i Zagreba biti u trećem i četvrtom planu", rekao je. "Čovjek ima veliku imovinu, to je s jedne strane uvijek za respekt, ali uvijek pitanje kako si ju stekao u Hrvatskoj ako nisi vrhunski sportaš, izumitelj nekakav, nego ako si mešetar. To su pitanja koja javnost zanima”, rekao je.

Na pitanje je pokušava li se njime HDZ odmaknuti od neuspjele obnove, Predsjednik je jasan "To nije neuspjeh, to je kriminalni nemar. Nije za uhićenje, ali je kriminalni nemar". Osvrnuo se i na svoje komentare kako premijer mora biti obaviješten o uhićenju ministra. "Što da DORH uhiti pet ministara. I premijera pride? Što imamo? Imamo izvanredne izbore", rekao je dodajući da ne brani nikoga, nego da je u pitanju funkcioniranje države i da mora postojati ravnoteža između moći i represije. “Korištenje sile treba biti apotekarski”, rekao je o ovlastima DORH-a pa ironično dodao: “Dajte DORH-u tenk, ovaj mali iz Tehničkog muzeja, bit će dosta za početak”.

Premijer je morao znati

Komentirao je i slučaj ministra Josipa Aladrovića.

“Što se tiče pokretanja postupka, vidjeli ste koliko je Plenkoviću trebalo, stigao je otići u Dubai. Tu je pretjerao. Odluku je trebao donijeti drugi dan jer on je, ponavljam, za to znao. Ako policija i ravnatelj znaju, znao je i on. Točka, kraj priče. Nažalost, pametnjakovići imaju posla s bivšim premijerom koji je to sve gledao i u svemu sudjelovao. Ja znam sve. Znam praksu i logiku i znam zakon. Nemoguće, ako se nekoga kaznenopravno obrađuje u predistrazi ili nekim istražnim radnjama koje su još uvijek tajne, a tajnu čuva 15-20 ljudi od kojih je desetero iz vertikale kojom upravlja premijer, da tu informaciju premijer osobno nije dobio. To je nemoguće. S tim se pomirimo”, rekao je.