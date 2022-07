Predsjednik Republike Zoran Milanović kazao je jučer komentiravši Vladine mjere za uštedu energije da je klimu "bolje dati Romima ako ćemo je držati na 25". Danas je komentirao tu svoju izjavu iz Imotskog gdje borav, a ne smatra da je nekog uvrijedio.

"Nisam se jednom potukao radi zaštite časti i prijateljstva kad su Romi u pitanju, ali ajde dosta više tog prenemaganja", rekao je Milanović

"Ma koga sam ja uvrijedio. Dosta je više tih ispričavanja. Jesam li ja možda rekao da su Romi lopovi. Ja sam odrastao s Romima, oni se bave takvim stvarima. Pitajte Kajtazija koliko je on uopće Rom, ja dobro znam tko je i što je on. Neka im se on ispriča što uzima njihov novac", kazao je Milanović.

Kajtazi je, naime, ranije kazao kako je Milanovićeva izjava o klimi i Romima uvredljiva.

"On vrlo dobro zna da ja znam tko je on i kako smo surađivali i što je sve tražio od mene. Samo sam čekao kad sam rekao ono jučer, bez ikakve zle namjere, posebno prema Romima koji su slabije zaštićen dio populacije. Nemam sa je njemu što opravdavati. Ja sam s Romima odrastao. Tko je on da govori da sam ikoga uvrijedio. Nek’ im se on ispriča, za to prima novac. Nevjerojatno koji bezobrazluk", rekao je.

'Džaferović prijeti ratom, dronovima'

Smatra kako postoje važnije teme, a jedna od njih je, kaže, prijetnja ratom iz BiH. "Džeferović prijeti ratom, dronovima. To je veća tema od svega. pokušavaju zatuć hrvatski narod. Uvijek sam radio razliku izmešu Kajzatija i Pupovca. Pupovac ne zastupa nikoga. Za Kajtazija glasa velik borj Roma, cmizdrenjem im neće pomoć".

Komentirao je i Plenkovića koji se zgražao nad njegovom izjavom kazavši kako mu ga je malo i žao. "Andrej Plenković gleda kako će napakositit meni u strahu da ja njemu. Odi malo na ulicu druži se s cigićima i romima pa ćeš možda imati bolju frazu od 'to je smiješno'. Što je smiješno? To što ne poduzimaš ništa? Što se naslikavaš s Džeferovićem", kaže i dodaje da su od Plenkovića napravili budalu. "Od mene nisu napravili budalu".

"Ajmo se mi malo tako ponašat, slušat pravila. Ni Dodik ni Čović mu nisu došli na sastanak. Čovića se stavlja u istu kategoriju rušitelja BiH. Kad god zinu naprave političku grešku. Taj Čović sjedi pored Plenkovića na otvorenju Pelješkog mosta. I ja bih ga pozvao, ali što bi napravio da ga zaštititš? Mogli su staviti palmu izmešu", kaže i dodaje kako Hrvatska ima moćne instrumente. "Možemo svima koji nam rade iza leđa pokazat srednj prst i reći 'gubite se'", rekao je.