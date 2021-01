MILANOVIĆ: ‘Ne znam zašto nije proglašena katastrofa. To su pravno jako važne stvari, jer se ne zna tko ima ček u ruci’

‘Suša nije isto što i potres, potres je ogroman strah, čak i vrsta religijskog straha. Ne znam zašto nije proglašena katastrofa’

Govoreći o razornom potresu koji je pogodio područje Petrinje, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je u razgovoru za N1 kako mu nije jasno zašto nije proglašena katastrofa.

“Poginula je djevojčica u Petrinji na mjestu gdje sam ja prolazio više puta, u obnovljenoj zgradi. Smrt je najgora, a onda nakon nje strah. Suša nije isto što i potres, potres je ogroman strah, čak i vrsta religijskog straha. Ne znam zašto nije proglašena katastrofa. To su pravno jako važne stvari, jer se ne zna tko ima ček u ruci. Mora se proglasiti stanje da bi se iz tog stanja mogli izvlačiti zaključke. Mora se proglasiti katastrofa i reći tko je tu glavni, je li to Božinović, Medved… Ne mogu ljudi preko maila naručivati kontejnere. Prvo, to košta, drugo mora se znati tko je odgovoran”, rekao je Milanović.

Tko je odgovoran?

Milanović je rekao da je trenutno, dok se službeno ne proglasi katastrofa, premijer Andej Plenković odgovorna osoba. “Po meni bi to trebao biti Medved. Treba se znati vertikala, treba se znati tko odgovara. Vojska se dala maksimalno, ali sustav ne može počivati na vojsci koja ima 15.000 pripadnika. Vojska je tu, ubit će se od posla, ali vojarna u Petrinji je čistim migom obnovljena i tamo su sad smješteni ljudi. To je čista sreća. Proglasite katastrofu i dajte nekome ček. Netko treba potpisivati ček”.

Milanović smatra da navijačke skupine, koje su bile prve na terenu i počele pomagati stradalima u potresu, treba organizirati. “Nema reda kakav bi trebao biti, a to se rješava u nekoliko odluka, proglašenje katastrofe i organizacija lanca odgovornosti. Zato vojska tako dobro funkcionira, jer im je posao da rade uz velike stresove”, rekao je Milanović.

“Tamo su se sad srušile kuće koje su oštećene u ratu i obnovljene i za koje je neki diplomirani inženjer građevine i član Komore rekao da je ona dobra za život i da je kao nova. A ona nije kao nova, nije izgrađena nego je obnovljena”, dodao je.

Sukobi na prvoj tranši pomoći

Komentirajući izjavu petrinjskog gradonačelnika, Darinka Dumbovića, da neće prihvatiti 30 milijuna kuna pomoći, Milanović je rekao da se radi tek o prvoj tranši pomoći i da je Dumbović na kraju uzeo taj novac. “Htio je valjda skrenuti pažnju na problem”, rekao je.

Prema njemu ne zvoni na uzbunu činjenica da su se pojavili sukobi već na prvoj tranši pomoći, nego upozorava. “Čini mi se da je Petrinja tu ipak trebala dobiti malo više. Ali radi se o 15 milijuna eura sad. Šteta je neusporedivo veća”, rekao je Milanović.

Dodao je da će novca za obnovu biti još. “Dobit ćemo dosta novca iz Europske unije, sigurno. Kad je bio potres u Draču, oni su dobili više stotina milijuna eura pomoći. Hrvatska će na tom tragu dobiti puno više novca, a ovih 100 milijuna kuna u tom moru novca samo je jedna molekula”, rekao je Milanović.

Zapuštenost i neurednost Zagreba

Milanović je rekao da nije ista situacija u slučaju potresa u Zagrebu i Petrinji. “Život u Zagreb se vratio i Zagreb će se uvijek vratiti i smoći snage za obnovu. Petrinja je uništena.”, rekao je Milanović koji smatra da je Zagreb zapušten i neuredan.

“Meni se to kao Zagrepčaninu ne sviđa. Ovo je glavni i preglavni grad u Hrvatskoj i ne sviđa mi se to. Zagreb je pun k’o brod, ne treba mu država. Petrinji treba država. Ako nešto u ovom trenutku nije problem, nije problem taj novac”, rekao je Milanović.

Govoreći o krizi uzrokovanoj koronavirusom rekao je da se treba nešto promijeniti i da treba čuvati starije i osjetljivije građane. “Ne možemo više ovako. Ja pokušavam motivirati ljude da se cijepe, katkad možda i preagresivno. Ne želiš se cijepiti, nemoj se cijepiti, ali faličan je argument – tko meni može zabraniti cijepljenje. Može ti uskratiti neka druga prava”, rekao je Milanović.