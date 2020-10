MILANOVIĆ BEZ PLENKOVIĆA POLOŽIO VIJENAC NA MIROGOJU PA GOVORIO O EPIDEMIJI: ‘One koji pričaju o policijskom satu treba strpati u maricu’

‘Nije trebalo ispasti ovako, čekali smo do zadnjeg trenutka. Očito je netko to želio izbjeći’, kazao je Milanović novinarima nakon polaganja vijenca

Povodom blagdana Svih svetih, predsjednik Republike Zoran Milanović položio je jutros vijenac i zapalio svijeću kod Središnjeg križa u Aleji poginulih hrvatskih branitelja na Mirogoju. Poziv da zajedno polože vijence poslao je premijeru Andreju Plenkoviću, ali ovaj se nije odazvao.

MILANOVIĆ POZVAO PLENKOVIĆA JANDROKOVIĆA DA ZAJEDNO POLOŽE VIJENAC: ‘Budući da nije stigao nikakav prijedlog iz Vlade…’

‘Očito je želja da se izbjegne’

“Nije trebalo ispasti ovako, čekali smo do zadnjeg trenutka. Očito je netko to želio izbjeći”, kazao je Milanović novinarima nakon polaganja vijenca.

Poziv je, kaže, poslao u zadnjem trenutku jer je čekao da isto učine Vlada ili Sabor. Plenković je jučer izjavo da danas ne planira ići na Mirogoj.

“Čekali smo do zadnjeg trenutka svjesni kako se radilo proteklih godina. Tako je bilo zadnjih pet godina, sad odjednom nije, očito je to netko želio izbjeći. Temeljem dokumentacije iz Ministarstva obrane načelnik stožera donio je zapovijed u kojem je naveden današnji dan u 11 sati. Ili su ministar i načelnik radili na svoju ruku ili netko mulja. A znam da ministar nije radio na svoju ruku. Šteta”, kazao je Milanović.

“Moja inicijativa je bio poziv u zadnjem trenutku očekujući da se netko od njih javi, kao prošlih godina. Kako se ništa nije događalo, rekli smo da idemo pozvati ljude, a znamo da Ministarstvo obrane odrađuje proceduru s točno zacrtanim datumom koji iz Vlade nisu javili. Sutra u 11 će ovdje biti gužva kao u starom Babilonu, bit će puno ljudi. Ovo je otvoreni prostor, nije to kraj svijeta, ali šteta, sitno petljanje, nekonzistentno. Kad se zna kako se radilo proteklih godina, sad se kao nešto zakompliciralo”, dodao je.

MILANOVIĆU KOŠARICA IZ VLADE: Predsjednik pozvao na zajedničko polaganje vijenaca, Plenković odgovara da sutra ne planira na Mirogoj

‘Vidim da ljudi gube mentalno zdravlje’

Komentirajući odnos s premijerom, Milanović je izjavio: “Nema kohabitacije, mi nismo francuski ustavni poredak. Cijela ova debata, odnosno svađa, odnosno ciklus započet klevetom i insinuacijom završen je sličnim, a oboje je rekao Plenković, ja sam ponudio suradnju.”

Osvrnuo se i na borbu s epidemijom koronavirusa te spominjanje mogućeg uvođenja policijskog sata.

“Ovo je borba za zdravlje, ali prije svega za mentalno zdravlje čovječanstva. Mislim da one koji pričaju o policijskom satu treba strpati u maricu, baš izraz policijski sat, od toga se čovjeku koža naježi. Ne pratim iz dana u dan što se gdje događa, ali vidim da ljudi gube mentalno zdravlje. Oni koji to rade morat će se nositi s posljedicama tih odluka, ne želim čuti policijski sat. Ustavni sud je rekao svoje, ovaj način donošenja odluka stvara pravni nered. Bez ustavne podloge to se zove kršenje ljudskih prava. Uhićenje je provođenje zakona. Dolazimo do toga da nakon pola godine koristite izraz policijski sat. To znači da će policajci s dugim cijevima ići okolo i hapsiti”, kazao je Milanović.