MILANOVIĆ BEZ MILOSTI ZBOG KOLINDINOG BUSA: ‘Nema opravdanja, to je štićena horda! Natrpati pol’ HDZ-a unutra i začepiti sve…’

Predsjednički kandidat je u Krapini komentirao prometnu nesreću koja se sinoć dogodila na putu prema obližnjem Loboru: ‘Neobazrivo je, bezobzirno, ružno…’

Predsjednički kandidat Zoran Milanović danas je u sklopu svoje turneje u predizbornoj kampanji posjetio Krapinu. Komentirao je aktualna zbivanja, a među njima i lakšu prometnu nesreću u kojoj je sudjelovao autobus kojim se koristi Kolinda Grabar Kitarović.

Jučer nešto prije 19 sati vozač autobusa u kojem se nalazila predsjednica udario je u automobil na uskoj cesti u Malom Bukovcu nedaleko od Krapine. Predsjednička kolona se kretala prema Loboru, gdje je sinoć bio predizborni skup te se nakon nesreće nije zaustavila.

“Mi možemo isto unajmiti autobus, nije to neki trošak. Ne možemo se mjeriti s njima, naravno. To je nepraktično, razmetljivo je polijepiti svojim slikama autobus, još natrpaš unutra 30 HDZ-ovaca i to nazoveš štićenom kolonom. Štićena osoba u kampanji treba biti u osobnom autu, u formaciji. Tada ima smisla da se kolona ne zaustavlja. Ovo je štićena horda. Predsjednica je sjedila sa 30 HDZ-ovaca u autobusu koji je širi od prosječne zagorske ceste”, komentirao je Milanović.

AUTOBUS KOLINDE GRABAR KITAROVIĆ ZAKVAČIO AUTOMOBIL NA CESTI KOD KRAPINE, VOZAČICA AUTA: ‘Zašto nitko nije stao?’

Crvena škoda

N1 javlja kako mu je zasmetala i činjenica da se nitko iz kolone nije zaustavio na mjestu nesreće te tvrdi kako za takve postupke nema opravdanja.

“Neobazrivo je, bezobzirno, ružno, nema opravdanja za to. Natrpati pol’ HDZ-a u autobus i začepiti sve zagorske arterije… I zato mi idemo po onoj staroj maksimi od Darka Rundeka iz pjesme ‘Duhovi’ o crvenoj škodi. Mi imamo škodu, po bregima juri, zavoji ko valcer bečki… Škoda je dosta. Tu sam da od 5. siječnja sljedeće godine Hrvatsku učinim što je moguće normalnijom zemljom u kojoj se neće po brdima gurati ljude s ceste autobusom”, slikovit je bio Milanović.

‘Sve učinjeno po pravilima’

Predsjedničin glasnogovornik Zoltan Kabok jučer je uputio ispriku vozačici te odgovorio na njezino pitanje zbog čega nije bilo uobičajenog postupanja u slučaju prometne nesreće, odnosno zaustavljanja sudionika do dolaska policije.

“Izborni stožer Kolinde Grabar-Kitarović najiskrenije izražava žaljenje zbog manje nesreće koja se dogodila. Hvala Bogu, riječ je samo o manjoj prometnoj nesreći s manjom materijalnom štetom. Ja sam, također, bio u tom autobusu zajedno s kandidatkinjom. Ništa se nije čulo ni osjetilo. Što se tiče procedure, ljudi iz osiguranja su kazali da je sve učinjeno prema pravilima i kako se, zapravo, u takvim slučajevima vozilo u kojem se nalazi štićena osoba ne zaustavlja”, poručio je Kabok.