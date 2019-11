MILANOVIĆ UZVRATIO KOLINDI I PLENKOVIĆU: ‘Mene optužuju, a ovakvog prekida nastave nije bilo od Drugog svjetskog rata!?’

Milanović uzvratio na optužbe Grabar-Kitarović: ‘Zašto predsjednica Republike ne kaže da treba povećati koeficijente? Zato što je pupčano povezana s HDZ-om i ne smije otvoriti usta protivno njihovoj politici’

Nakon što je jučer još uvijek aktualna predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović iskoristila štrajk prosvjetnih radnika kako bi optužila predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića da je zbog njegove politike došlo do današnjeg stanja, budući da njegova Vlada dva puta smanjila koeficijente nastavnicima, danas je na to na Facebooku reagirao i sam Milanović.

U komentaru “Slizavanje Kolinde Grabar-Kitarović s Plenkovićevom Vladom”, Milanović tvrdi da Kolinda ne želi reći da treba povećati koeficijente jer je “pupčano vezana” s HDZ-om kojemu se ne smije protiviti.

KOLINDA ISKORISTILA ŠTRAJK DA NAPADNE MILANOVIĆA: ‘Današnje stanje je štetne politike njegove vlade’

Tko je krivac za štrajk?

“Predsjednicu nije nitko ni vidio ni čuo jer ona bježi od kampanje i to će raditi do kraja. Zašto predsjednica Republike ne kaže da treba povećati koeficijente? Zato što je pupčano povezana s HDZ-om i ne smije otvoriti usta protivno njihovoj politici. Štrajk je otišao predaleko samo sa stajališta interesa djece, a jedini krivac za to su Plenković, HDZ i Kolinda Grabar-Kitarović koja daje podršku Vladi. Po njoj Vlada radi dobro i ovo što gledamo je slizavanje s Plenkovićevom Vladom.

To je sve ista ekipa. Ovi prosvjedi nemaju veze s mojom Vladom. Plenkovićeva Vlada je 7 ili 8 puta mijenjala povećavala koeficijente za odabrane skupine koje su im u tom trenutku bile dobre, korisne. Ovo sada je isključivo Plenkovićeva poruka učiteljima: ‘Vi niste bitni, mi o vama ne ovisimo. Onima koji su nam bitni, njima smo odavno povećali koeficijente.’ To je poruka koju učiteljima i nastavnicima šalje Plenković!”, napisao je Milanović.

ŠEF KOLINDINA STOŽERA UVJERAVA DA IMAJU I VIŠE NEGO DOVOLJNO POTPISA: Tvrdi da joj štrajk učitelja ne bi trebao naštetiti

Nešto kasnije Milanović je, prilikom obilaska Virovitičko-podravske županije rekao kako su mu se građani požalili da se osjećaju loše i drugorazredno te ocijenio da se tako osjećaju i prosvjetni radnici, ali da štrajk prosvjetara ne želi koristiti kao što je to HDZ radio sa šatorašima.

“S njima se ne želim hijenski slizavati, kao što je to HDZ radio sa šatorašima prije pet godina jer je to nepošteno i nije ljudski. Možda i meni neke stvari zamjeraju, ali ovakav prekid nastave kakvog nije bilo od Drugog svjetskog rata nema veze s mojom Vladom. Kad danas slušam kako me HDZ optužuje za stanje u školstvu, onda mi je, koliko god žalim jer sustav pati i djeca ne idu školu, pomalo i dobro jer ljude vide s kakvim manipulatorima i širiteljima neistina imaju posla“, rekao je Milanović u Virovitici.

Ocijenio je i kako predsjednica Kolinda Grabar Kitarović bježi od kampanje te ustvrdio kako je to očekivano i da će to raditi do kraja.

“Nije čudo da uporno mene optužuje za štrajk prosvjetara jer ona se slizala s Vladom Andreja Plenkovića. Njih dvoje su izašli iz iste kabanice, oni su tijesto i kvasac HDZ-a formirani pod vodstvom Ive Sanadera koji je ostavio spaljenu zemlju i financijski kaos koji smo mi spašavali“, rekao je Milanović.

Govoreći o svom izbornom programu rekao je kako slogan ‘normalna Hrvatska’ znači iskorjenjivanje mentalnog i fiskalnog nasilja.

“Hrvatska je izložena bezočnom lopovluku, a najbolji primjer je ovdje u Virovitici gdje je iz gradskog proračuna nestalo 17 milijuna kuna, a ne znamo kako je nestalo. To je policija trebalo odavno istražiti, a još nije. Ne znam što rade pola godine, očiti nekoga štite“, ustvrdio je Milanović. Milanović je u Virovitičko-podravskoj županiji posjetio Viroviticu, Slatinu i Pitomaču gdje je razgovarao i družio se s građanima.