MILANOVIĆ BEZ MILOSTI PREMA KOLINDI: ‘Pupčano je povezana s HDZ-om i ne smije otvoriti usta’; A ni Plenkoviću nije ostao dužan…

Milanović uzvratio na optužbe Grabar-Kitarović: ‘Zašto predsjednica Republike ne kaže da treba povećati koeficijente? Zato što je pupčano povezana s HDZ-om i ne smije otvoriti usta protivno njihovoj politici’

Nakon što je jučer još uvijek aktualna predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović iskoristila štrajk prosvjetnih radnika kako bi optužila predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića da je zbog njegove politike došlo do današnjeg stanja, budući da njegova Vlada dva puta smanjila koeficijente nastavnicima, danas je na to na Facebooku reagirao i sam Milanović.

U komentaru “Slizavanje Kolinde Grabar-Kitarović s Plenkovićevom Vladom”, Milanović tvrdi da Kolinda ne želi reći da treba povećati koeficijente jer je “pupčano vezana” s HDZ-om kojemu se ne smije protiviti.

Tko je krivac za štrajk?

“Predsjednicu nije nitko ni vidio ni čuo jer ona bježi od kampanje i to će raditi do kraja. Zašto predsjednica Republike ne kaže da treba povećati koeficijente? Zato što je pupčano povezana s HDZ-om i ne smije otvoriti usta protivno njihovoj politici. Štrajk je otišao predaleko samo sa stajališta interesa djece, a jedini krivac za to su Plenković, HDZ i Kolinda Grabar-Kitarović koja daje podršku Vladi. Po njoj Vlada radi dobro i ovo što gledamo je slizavanje s Plenkovićevom Vladom.

To je sve ista ekipa. Ovi prosvjedi nemaju veze s mojom Vladom. Plenkovićeva Vlada je 7 ili 8 puta mijenjala povećavala koeficijente za odabrane skupine koje su im u tom trenutku bile dobre, korisne. Ovo sada je isključivo Plenkovićeva poruka učiteljima: ‘Vi niste bitni, mi o vama ne ovisimo. Onima koji su nam bitni, njima smo odavno povećali koeficijente.’ To je poruka koju učiteljima i nastavnicima šalje Plenković!”, napisao je Milanović.

