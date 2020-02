MILANA BANDIĆA SUTRA U 6 UJUTRO ČEKA NOVI VELIKI PROBLEM: ‘Plaće su nam manje i do 3000 kn; Ne može nam gradonačelnik zabraniti štrajk!’

Iako je Milan Bandić poručio djelatnicima sanitetskog prijevoza da ne idu u štrajk u kojemu bi tražili izjednačavanje koeficijenta s djelatnicima iz Hitne pomoći, predsjednik Hrvatskog sindikata prijevoza kaže da to ne dolazi u obzir, pa bi se Bandić mogao suočiti s novim problemom

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić ima problema jer 5. veljače u šest ujutro počinje štrajk djelatnika sanitetskog prijevoza koji traže da im se izjednače koeficijenti pa onda i plaće, s djelatnicima Hitne pomoći. Radit će s 30 posto kapaciteta jer vozači imaju dvije tisuće, a medicinske sestre čak tri tisuće manje plaće od svojih kolega u Hitnoj pomoći, i to za posao koji je gotovo isti, javlja RTL.

Medicinski prijevoz razdvojen je na hitni i sanitetski za mandata Darka Milinovića i takozvane reforme Hitne pomoći. Promjenom koeficijenata o složenosti poslova “izvisili su” djelatnici sanitetskog prijevoza koji prevoze teške pacijente na terapiju. Nakon propalih pokušaja da s Gradom i Ministarstvom poprave tu situaciju najavili su štrajk do ispunjenja zahtjeva, a zagrebački gradonačelnik poručio im je da ne idu u štrajk.

O štrajku je u RTL-ovu Direktu govorio Mišel Majetić, predsjednik Hrvatskog sindikata sanitetskog prijevoza. Najprije se osvrnuo na Bandićevu izjavu o zabrani štrajka. “Ne može”, rekao je Majetić.

Problem nastao 2011. godine

Majetić kaže da se još nije čuo s novim ministrom zdravstva Vilijem Berošem, ali da bi se danas mogli naći nakon 14 sati. “Očekujemo poziv, dosad još nismo imali pozive, ni od strane bivšeg ministra. Razgovarali smo s drugim predstavnicima Ministarstva.”

Sindikat traži da se koeficijenti izjednače s kolegama u Hitnoj pomoći, kako je bilo i prije. Ipak, postavlja se pitanje zašto tek sad najavljuju štrajk, ponajprije jer su koeficijenti smanjeni još 2011. “Problem je nastao 2011, davali su nam obećanja i čekali smo, ali aktivnije smo se angažirali unatrag dvije godine”, ističe Majetić.

Velike razlike u plaćama

Što se plaće tiče, postoje razlike između njih i Hitne, čak i do tri tisuće kuna su im manje. “Plaća ovisi o više faktora pa se ne može o njoj jednostavno. Razlike, nažalost, postoje. Riječ je o tisuću do 1200 kuna. Ovisi to i o noćnim smjenama, blagdanima… Zato je teško utvrditi koliko tko ima manje”, kazao je predsjednik Hrvatskog sindikata sanitetskog prijevoza.

Objasnio je i razlike između Hitne i njih. “Hitna obavlja prijevoz životno ugroženih osoba, a sanitetski prijevoz obavlja prijevoz teško pokretnih ili nepokretnih osoba. Iako su razlike u samom opisu posla, pomažemo kad treba i u prometnim nesrećama, a vozači imaju i iste kvalifikacije, istu srednju stručnu spremu.”

Štrajk bi značio da oko 500 ljudi neće moći dobiti potreban prijevoz. “Radit će se sa smanjenim kapacitetom, a to znači oko 30 posto manje od ekipa uobičajenog sanitetskog prijevoza”, zaključio je Majetić za RTL.