KUJUNDŽIĆ NA PRESICI: ‘Ostavka mi ne pada na pamet! Ovo je linč, istražite što su drugi dobili u komunizmu. Reći ću vam i zašto je moje selo prazno…’

Ministar zdravstva Milan Kujundžić na današnjoj presici osudio je napad na novinarku Slobodne Dalmacije Andreu Topić koja je htjela snimiti njegovu kuću u Ivanbegovini. Pohvalio je i policiju i dodao:

“Pisalo se da su mene ti ljudi zvali. To nisu moji rođaci, to su ljudi koji su radili kod susjeda. Nitko me nije zvao, to se događalo dok sam ja bio na sjednici Vlade i nisam se mogao javiti. Dvojica imaju prezime Kujundžić, kao ja, ali nisu mi rod. Druga dvojica imaju druga prezimena i iz susjednih su sela. U moju kuću blo je provaljeno dva ili tri puta, ali time ne želim opravdati napad na novinarku. Kažem, možda su posumnjali na novu provalu, ali ne opravdavam ono što su učinili”, kaže Kujundžić.

Kaže kako sve napise oko njega doživljava kao atmosferu linča, ali i da čovjek koji je u politici mora biti spreman na takve stvari.

“Pozivam sva novinare, ali i državna tijela da me detaljno istraže po svim osnovama”, poručio je.

‘Istražite koliko su neki stekli u komunizmu’

Dodao je i da treba vidjeti koliko su neki stekli u vrijeme komunizma.

“Hrvatskom narodu treba istina o svakome, tko što ima, koliko je zarađivao, koliko je platio poreza. Prvo na meni odradite sve do zadnjeg detalja, a onda i na svakom drugome”, kaže.

‘Supruga će tražiti pravnu zaštitu’

Prokomentirao je i svoju novu imovinsku karticu:

“Ništa se značajno nije promijenilo. Karticu sam sam ispunjavao. Pisalo se i da je moja supruga dobila povlašteni kredit u PBZ-u. Komora je takve kredite dogovorila za sve liječnike, tu nema povlaštenih kamatnih stopa”, ističe.

Osvrnuo se i napise o njegovoj supruzi i njenoj firmi:

“Pisalo se dosta neistina, zatražit ćemo pravnu zaštitu, korištene su neke neistinite informacije. Rabljeni su pojmovi koji nisu istina, stečaj i likvidacija nije isto, a ona je uredno otplatila kredit koji je podigla. Kad netko ode u stečaj, može se ostati dužan milijun ili sto. Prije nego je firma išla u likvidaciju, do zadnje kune su obveze ispoštovane”, tvrdi Kujundžić.

‘Ostavka? Ne pada mi na pamet!’

Odgovorio je i na pitanje hoće li dati ostavku:

“Ostavka mi ne pada na pamet, radio sam cijeli život časno i pošteno. Pokaže li se igdje da je jedna riječ ili broj krivo izgovoren, ostavka je najmanji problem. Ja se imam gdje vratiti, imam posao. Ako sam počinio tehničke pogreške, to ću ispraviti, u sadržajnom smislu sigurno nisam pogriješio”, kaže ministar.

Kujundžić je komentirao novac koji mu je za kuću posudio prijatelj Miro Palac:

“On je moj prijatelj iz studentskih dana. Već godinama ima dvije ljekarne, to je sve što znam. Ja se družim s ljudima iz medicinskih krugova kao što se vi možda družite s ljudima s kojima ste studirali”, rekao je Kujundžić.

Digli kredit, posudili novac…

Kujundžić je objasnio i situaciju sa svojim nekretninama:

“Pola kuće u Markuševcu smo supruga i ja 2010. godine kupili od njene građevinske firme za 100.000 eura. Učinili smo to tako da smo podigli kredit u Privrednoj banci uz kamatnu stopu 6,40. Tada su nekretnine u svijetu potonule i mi smo to pokušali prodati, ali nismo mogli dobiti ni 80.000. Sami smo ušli u drugi kredit i kupili tu nekretninu kako bismo zatvorili kredite firme i kako ne bi nikome dugovali novac. Što se tiče poreza, porez ne određuje ugovor, porez određuje porezna uprava. Porez na kuću smo uredno platili.”

Govorio je i o kupnji kuće u Ravnicama:

“Tih 195.000 eura platili smo kroz kredit od 100.000 eura u banci, 40.000 nam je posudio stari prijatelj, a 55.000 eura je s moje i ženine štednje. Moći će se provjeriti naši tekući računi. Napominjem da u tih 10 godina, moja žena i ja smo, s plaćama koje imamo, a prije sam imao barem 50 posto veću plaću, zaradili pet milijuna kuna i isto toliko platili državi.”

Selo mu napušteno “zbog partizana”

Ministar se potom, govoreći o svom selu. vratio na priče o ustašama i partizanima:

“Moja kuća u Ivanbegovini stoji tamo ista kao i prije 20 godina. Stambena površina je 200 kvadrata, a tamo možete kupiti zemlju za jedan euro. Nitko je neće, ali mene srce vuče tamo. Jedan od razloga zašto je napuštena moja Ivanbegovina je ta što su partizani 1946. ili 1945. ubili 46 muškaraca. I sad Beljak i Bernardić kažu da nisu dovoljno ubili. U promjeru od 500 metara, iz toga sela je 28 liječnika, što u Hrvatskoj, što u Europi, što u SAD-u.”

‘Ne želim novi ministarstki mandat’

Kujundžić je i tijekom današnje presice dao podršku aktualnom čelniku HDZ-a i premijeru Andreju Plenkoviću za nadolazeće unutarstranačke izbore:

“Po onome što je napravio u stranci, Vladi, državi – apsoulutno ima sve epitete za dobiti još jedan mandat, to je moje osobno mišljenje. No, neka se natječu ljudi, bude li netko bolji i pobijedi poštenim putem, ja ću to podržati.”

Dodao je kako je biti ministar zdravstva težak posao te da će odraditi svoj mandat do kraja, a kasnije više ne želi biti na toj funkciji.

Uhitili napadače iz Ivanbegovine

Novinarka Slobodne Dalmacije, zbog koje je ministar, između ostalog, sazvao današnju izvanrednu presicu, parkirala je jučer automobil i s ceste pokušala snimiti Kujundžićevu kuću, ali onda joj je prišlo četvero muškaraca i blokiralo joj prolaz. Onemogućili su je i u obavljanju novinarskog zadatka.

Policija je tijekom jutra uhitila četvoricu napadača.

Neposredno prije pressice, ministar se oglasio i priopćenjem:

“Nastavno na napise u medijima o incidentu koji se dogodio pored moje kuće u rodnom selu Ivanbegovina kod Imotskog, molim da se javnost izvijesti kako su radnici koji su radili kod susjeda napravili incident s novinarkom Slobodne Dalmacije.

Ako je sve što se navodi točno, najstrože osuđujem takve postupke i ovim putem pohvaljujem policiju u Imotskom koja je primjereno reagirala. Naglašavam kako ipak treba pričekati službeno izvješće policije. Ne opravdavajući radnike, napominjem da mi je u kuću u Ivanbegovini dosad provaljivano tri puta, što je policija istraživala, a u ovom slučaju je možda kod radnika pobudilo sumnju da se opet događa provala.

Navode novinarke da su mene spomenuti radnici kontaktirali telefonski niječem, što se uostalom lako može i provjeriti po zabilježenim telefonskim pozivima. U vrijeme incidenta bio sam na sjednici Vlade i nisam ni s kim razgovarao.”, kaže Kujundžić u priopćenju.