MILAN BANDIĆ PONUDIO MILANOVIĆU RUKU POMIRENJA: ‘Uvijek sam spreman za suradnju. Ako bude želio…’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić čestitao je u ponedjeljak novoizabranom predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, poručivši da je uvijek spreman na suradnju ako Milanović to bude želio.

“Čestitka pobjedniku. Najpametniji nauče iz tuđih grešaka, a manje pametni iz svojih grešaka”, kazao je Bandić uoči svečanog prijema povodom proslave pravoslavnog Božića koji su organizirali Srpsko narodno vijeće i Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba. Rekao je i da je spreman surađivati sa svima. “Bit će dobro. Uvijek sam spreman na suradnju ako bude želio”, dodao je.

‘Načekat ćete se vi da ja izgubim u Zagrebu’

Iako je Kolinda Grabar-Kitarović, koju je Bandić podržavao za predsjednicu, izgubila u Zagrebu od svog protukandidata, zagrebački gradonačelnik je ustvrdio: “Nikad mi nismo izgubili u Zagrebu”. Novinarima je poručio da će se načekati da izgubi u Zagrebu, a da je sve ostalo stvar demokracije. Dodao je i da je on uvijek na strani pobjednika i da je pobjednik – on, i to šest puta.

