MILAN BANDIĆ KONAČNO OTVORIO REMETINEČKI ROTOR: ‘Bit ću tu malih problema dok se ljudi ne snađu…’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić jutros u sedam sati otvorio je remetinečki rotor za promet te najavio dovršetak svih radova za dva i pol mjeseca

Nakon više od godinu dana radova i često zbunjujućih posebnih regulacija prometa, otvoren je najveći rotor u Hrvatskoj, onaj na ulazu u Zagreb, u Remetincu. Kao i uvijek, rano ujutro, vrpcu je presjekao gradonačelnik Milan Bandić, misleći da je prvi. No, dva sata prije njega, u svom je stilu to učinio i Dario Juričan, koji je htio postati njegov alter-ego.

Točno u sedam ujutro, radnici su sklonili posljednje barikade i pustili cestovno čvorište u promet.

“Želim zahvaliti najprije Zagrepčanima na strpljenju jer trebalo je sve to istrpjeti. Bit će tu malih problema dok se ljudi ne snađu, ali zato je tu signalizacija koja je besprijekorna i mi ćemo ovih dva i pol mjeseca napraviti sve što je ostalo za napraviti”, rekao je Bandić na otvaranju.

Nije sve dovršeno

Trebat će još urediti sve za pješake, bicikliste i tramvaje.

”Sada treba pješački napraviti, biciklističke staze i završiti staze unutar samog rotora. Pruga je također pri kraju. Nije to mali posao, još ćemo mi tu povremeno neke regulacije imati”, rekao je Goran Radić, voditelj Projekta zagrebačkog rotora.

JURIČAN U RANU ZORU OTVORIO ROTOR PA PROKAZAO BANDIĆA I EKIPU: ‘Uz toliko kumova i prijatelja nije čudno da je cijena skočila za 40 milijuna kn’

Semafor na rotoru

Na kružnom toku, koji bi inače trebao biti protočan, vozače je dočekalo jedno zanimljivo iznenađenje – semafor. Ekipa RTL-a se uvjerila da ga nije moguće proći bez da se barem jedanput ne upali crveno.

“Čudno mi je to, moram priznati. Nisam još vidio da je to neka praksa, da se stavljaju na rotore. Možda je to neko novo rješenje”, prokomentirao je Dušan iz Zagreba.

Otvorene su i proširene pristupne ceste, pa će u nekim pravcima promet teći u četiri traka. Gužvi na samom rotoru ne bi trebalo biti, što, uz kraj radova, veseli stanovnike Savskog Gaja. No, do gužvi bi moglo doći stotinjak metara dalje, na Jadranskom mostu. Pravi test, novi će rotor proći prvoga radnog dana – to jest, u ponedjeljak.

STRUČNJAK SE PROVOZAO NOVIM ROTOROM: Kaže da je dobar i siguran, no ipak ima jednu zamjerku, ali i upozorenje za vozače