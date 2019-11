MILAN BANDIĆ DIJELI KUĆICE KAO DJED MRAZ: Svjedokinja iz procesa zbog šatora dobila još jednu kućicu na Trgu, u njoj prodaje fritule

Nakon što je Romana Kantoci od prvoosumnjičenog u aferi sa šatorom na Trgu, preuzela jednu kućicu, doznaje se da je dobila i još jednu, u kojoj prodaje fritule koje je osmislila s još jednom svjedokinjom iz iste afere

Nakon što je otkriveno da je Milan Bandić dodijelio tvrtci svog vozača Zdravka Krajine čak 51 prodajnu kućicu na Trgu bana Jelačića, koje je kasnije preuzela tvrtka Uskokova optuženika u aferi namještanja poslova s najmom šatora na istoj lokaciji i zaposlenika Grada Zagreba, Ratimira Jurekovića, čini se kako je zagrebački gradonačelnik bio još šire ruke.

Svjedokinja preuzela kućice od prvookrivljenog

Naime, od Jurekovićeve tvrtke Etno sajam, glavnu ugostiteljsku kućicu je preuzela tvrtka Deft Project. Njena je vlasnica Romana Kantoci, svjedokinja u aferi u kojoj je baš Jureković provokrivljen da je zloporabom položaja i ovlasti osigurao partnerskim tvrtkama 4,1 milijun kuna. No, cijeloj priči ovdje nije kraj. Naime, 24sata doznaje kako Romana Kantoci u zakupu ima još jednu kućicu, koju dijeli s jednim OPG-om i u kojoj prodaje “Nadine fritule”.

One su nastale kulinarskim vještinama Kantoci i Nade Maljković, koja je također svjedokinja u istoj aferi. Ona je, naime, opisala manipulacije sa šatorom na Trgu 2013. godine, a Kantoci ih je, po Uskokovoj optužnici, potvrdila.

‘Nadine fritule’

Novinari su pokušali doći do Kantoci, no ona nije bila u kućici, jer njezina tvrtka ne radi kad pada kiša. No, zato su došli do Maljković koja negira bilo kakvu povezanost s “biznisom” na Trgu, osim recepta za fritule.

“Da, to na Trgu je moja kolegica Romana Kantoci. Patentirale smo ‘Nadine fritule’ zajedno, ali to ne radim ja, to radi druga tvrtka, Deft Project. Ja sam u penziji i radim u Istri. Romana koristi moj recept za tvrtku i neko vrijeme smo radile zajedno, ali sad svaka radi za svoju tvrtku”, potvrdila je Nada Maljković.