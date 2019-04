[FOTO, VIDEO] MILA I RODITELJI POLETJELI IZ FRANKFURTA ZA PHILADELPHIJU: ‘Idemo u nove pobjede. Hvala lijepa, ljudi’

Prema planu liječenja koji je Rončevićima stigao iz Philadelphije u ponedjeljak navečer, liječnici za Milu nude dvije kemoterapije i transplantaciju koštane srži. Mila i njezini roditelji krenuli su jutros iz Rijeke prema Zagrebu, odakle će letom za SAD. Tijek događaja pratite UŽIVO

NOVO 13:20 – Obitelj Rončević poletjela je iz frankfurtske zračne luke za Philadelphiju.

10:50 – Avion je sletio u Frankfurt. Obitelj sada mora čekati let za Ameriku do 13.10 sati.

09:18 – Zrakoplov s malom Milom i njezinim roditeljima poletio je prema Frankufurtu. Otamo će krenuti prema Philadelphiji.

09:00 – Zrakoplov u kojem su Mila i njezini roditelji uskoro će poletjeti iz Zračne luke Franjo Tuđman. Za nekoliko sati trebao bi sletjeti u Frankfurt gdje će nastaviti svoj put prema Philadelphiji, javlja 24sata.

8:45 – Vladimir Rončević, djed malene Mile, ispratio je obitelj na zagrebačkom aerodromu gdje je dao kratku izjavu novinarima.

Komentirao je peticiju građana kojom traže da Rončevići zadrže kuću jer se skupilo dosta novca, kako bi se Mila imala gdje vratiti.

“Tu nema što. To je gotova stvar, on je dao hipoteku. On je takav čovjek i ne bi promijenio mišljenje. Kad bi se povukao smatrao bih da je obmanuo javnost i sebe”, rekao je.

“Povlačenje ne dolazi u obzir. Marin sasvim sigurno prodaje kuću”, zaključio je.

08:22 – “Hvala vam svima što ste se u ovakvom broju odazvali, hvala ljudima, medijima, svim našim prijateljima… Ne znam što više reći. Sada je stvarno dosta ovog cirkusa i idemo u nove bitke. Mi idemo svoje odraditi. Hvala lijepa, ljudi”, rekao je Marin Rončević, otac male Mile, piše 24sata.

Drugi putnici pljeskali su obitelji Rončević kada su došli u Zračnu luku, a i malena Mila pozdravila je sve koji su je došli ispratiti tihim “bok bok”.

08:15 – Obitelj Rončević došla je iz Rijeke u Zračnu luku Franju Tuđman. U 9 sati poletjet će za Frankfurt, odakle će nastaviti za Philadelphiju.

Nakon što je u ponedjeljak kasno navečer iz bolnice u Philadelphiji stigao plan liječenja malene Mile Rončević, dvogodišnjakinje iz Rijeke oboljele od rijetkog oblika leukemije, jutros su djevojčica i njezina obitelj krenuli iz Rijeke put Zagreba odakle će oko 9 sati poletjeti zrakoplovom u SAD.

Kako javljaju 24 sata, Milini roditelji, Sanja i Marin, jutros nisu bili raspoloženi za izjave, a majka je držala djevojčicu na rukama. Iz Rijeke su ih ispratila i oba djeda.

‘Sve je to jako teško, ali možda ipak sad malo lakše’

Djed Vladimir, otac Milinog oca, s unukom je probdio noć dok su roditelji pakirali stvari. Drugi djed, Franjo, kazao je kako je cijelu obitelj isprva šokirao iznos kojeg je trebalo skupiti, a potom i iznos prikupljen donacijama dobrih ljudi.

“Sve je to jako teško, ali možda ipak sad malo lakše”, kazao je sa suzama u očima djed Franjo zahvalivši liječnicima, dobrim ljudima i medijima koji su pomogli njegovoj unuci da ipak ode na liječenje u SAD.

“Ovo što je Hrvatska napravila je stvarno nešto posebno”, rekao je.

On je za 24 sata kazao kako će Mila i njezini roditelji u Philadelphiji odsjesti kod ljudi koji su im putem medija ponudili smještaj, a inače žive blizu bolnice u kojoj će biti Mila.

Sveukupno je prikupljeno 34 milijuna kuna

Prema planu liječenja koji je Rončevićima stigao iz Philadelphije u ponedjeljak navečer, liječnici za Milu nude dvije kemoterapije i transplantaciju koštane srži po cijeni s popustom u iznosu od 2,3 milijuna dolara. Ako liječenje ne uspije, tada će bolnica u Philadelphiji kontaktirati druge centre u svijetu koji nude eksperimentalna liječenja za tu vrstu leukemije i novac preusmjeriti ondje.

Sinoć u 19 sati na donacijskom računu Marina Rončevića bilo je ukupno uplaćeno 26,7 milijuna kuna i oko 197.033 eura, dok je na računu Zaklade Nora Šitum uplaćeno 4,42 milijuna kuna te još 41.000 dolara preko društvenog financiranja. Tomu treba dodati i 185.000 eura od hipoteke na obiteljsku kuću Milinih roditelja i novca koji je ranije prikupljen. Sveukupno je prikupljeno više od 34 milijuna kuna.

