MIJENJA SE MENTALITET HRVATA? Na spektakularnu povišicu Plenkovića reagirali s gnjevom – ali ovaj put ne prema Vladi

Dobro se zna tko bira ljude koji imaju moć i vlast

Vlada RH na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem već mjesecima pompozno najavljuje poreznu reformu, odnosno izmjene i dopune zakona koje mnogi stručnjaci nazivaju tek pukom kozmetikom. “Reforma” najviše ide na ruku onima koji zarađuju najviše, a među njih definitivno spadaju političari, a Plenković se tu posebno dobro okoristio. Naime, jednostavnom računicom iz bruto plaće premijera ispada kako će predsjednik Vlade reformu itekako osjetiti na svojem novčaniku – koji će biti deblji za gotovo četiri tisuće kuna. Konkretno – plaća će Plenkoviću porasti za čak 482 kune te će mu to biti već treća povišica u nešto više od dvije godine kako vodi Vladu.

Oni s najvećim plaćama prošli su najbolje

S obzirom na to da je Vlada početkom 2017. smanjima porezne stope te povećala neoporezivi odbitak, oni s najvišim plaćama prošli su najbolje. Plenković je u 2017. po drugi put postao otac, što je još povećalo njegov neoporezivi dio, nakon Nove godine više neće plaćati niti jednu kunu poreza po stopi od 36 posto te će na porezu i prirezu uštedjeti oko 244 kune. Ostat će mu i 760 kuna od ukidanja doprinosa za zaštitu na radu i zapošljavanja.

Za usporedbu, radnik s prosječnom plaćom od šest tisuća kuna u Zagrebu može očekivati tek 40-ak kuna višu plaću.

Ljudi su bijesni i ogorčeni, ali ne i iznenađeni

Ljudima takve vijesti, blago rečeno, nisu najbolje sjele. Ispod članka kojeg smo objavili o tome, redaju se komentari razočaranih i bijesnih građana, mahom u puno goroj financijskoj situaciji od premijera i njegove ekipa u Banskim dvorima. No, čini se da građani pomalo shvaćaju da od komentara na društvenim mrežama i tako usmjerenog bijesa prema vlastodršcima nema ništa – krive uhljebe te same sebe što su im sve to dopustili. Zazivaju se i ‘novi Tito’ te Matija Gubec.

Zna se tko bira ljude na vlasti

“A šta su sitnozubi zaista mislili i još uvijek misle da će vlada donijeti neki zakon/propis koji idu na ruku građanima?! :D u povijesti RH to se još nije desilo, UVIJEK se donose zakoni za zaštitu vladajućih (ma koji to bili) ili za “usklađivanje” kriminala u državi kojeg izvodi vlast ili onaj tko je blizak vlasti sa zakonom, kako bi kriminalna djela postala u skladu sa zakonom i propisima”, komentirao je jedan korisnik.

“Zaista mi nije jasno zašto mi nista ne poduzimamo nego trpimo i samo pišemo”, zapitala se jedna građanka, ispod čijeg se komentara razvila žustra rasprava.

“Ljudi dragi pa tko nam je zavezao oči, kaj treba da nam još naprave da se mi podignemo i svi u Zagreb i to sve potjerati van granica, a naši mladi se nek vrate, nama ne treba takvih ljudi. Svaki dan nam se smiju u facu i rade budale od nas ,a nama ništa nije dosta da se probudimo.Treba nam jedan Matija Gubec”, napisala je jedna građanka.

“Najgore od svega toga – opet se ništa ne događa.Narod ništa ne poduzima i HDZ ide dalje”‘, kazao je drugi.

“Kukamo, a ništa ne poduzimamo. I još uvijek glasaju uporno za HDZ. Ma dajte ljudi, kao da hoćemo gore i samo gore za nas i našu djecu koja će sutra kad porastu pobjećii u drugu zemlju kao i ostali. Neka je on podigao plaću sebi, nek njegova ženica i djeca uživaju. Dok ostala trpe i gladuju. Sami smo krivi. Opet izbori kad budu, poletite i glasajte za njih”.

Ima i onih koji kažu kako se ne radi o prevelikoj plaći, no pod uvjetom da se posao obavlja kako treba.

“Da se razumijemo, nije to velika plaća za premijera samo kad bi bolje radio svoj posao. Samo, porezne reforme bi u fokusu trebale imati sirotinju. Ali, kako oni s najmanjim plaćama ne plaćaju porez, ne može im se ovim potezima ni povećati. Potrebno je povećati minimalnu plaću na 4000 kn neto. Ne bi smjeli svi isplaćivati minimalnu plaću, već samo oni koji se nađu u krizi i to kratkotrajno. Kad bi se porezi smanjili onima koji primaju plaću između 5000-10000 kn, to bi uvelike povećalo i osobnu potrošnju, a znamo kako to utječe na BDP. Ali, to mi nećemo dočekati”, napisala je jedna korisnica.

“Ako je sposoban toliki narod praviti budala, treba mu dati još i više”

“Gladan i siromašan narod je uvijek ponizniji i tiši, zato nas ovako izgladnjuju da nama mogu vladati.”

“Treba mu dati još i više, zaslužio je. Ako je sposoban toliki narod praviti budalama, svaka mu čast. Uzimaj Plenkoviću koliko god možeš i ne zaboravi prijatelje iz Vlade!”

“Rejting mu raste iz dana u dan ,HDZ top stranka,ja ne vidim da je loše u RH!”, redaju se slični komentari.

Neki zazivaju i nasilan prosvjed.

“Ajmo napraviti prosvjed. Svi na ulice, Svi pred Sabor… Mozemo ih srušit, maknut sa vlasti, ne mogu nam ništa dok se skupi pozamašan broj ljudi koji se čak spreman sukobiti i s policijom… Pa da vidimo… Ajmo kao i u drugim zemljama izaći i borit se za sebe i za bolje sutra jer ovo kaj nam rade je gore od bilo kakvog rata…”, napisao je jedan korisnik.