MIHANOVIĆ O KANDIDATU ZA DOGRADONAČELNIKA: ‘Ivošević je sramota Splita, pozivam ga da povuče kandidaturu’

‘To je Split kakvog se ja sramim. To nisu ljudi koji ikome mogu donijeti išta dobro’, kazao je Mihanović

HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika Vice Mihanović poručio je kako se Ivica Puljak mora ograditi od antisemitskih izjava kandidata za svog zamjenika, Bojana Ivoševića. Izrazio je zaprepaštenje zbog onoga što je Ivošević napisao čovjeku židovske nacionalnosti.

“Na takav način izvrijeđati Židove, Rome i veličati Hitlera može samo verbalni terorsit. Ivoševiću nije mjesto u ovoj zgradi iza mojih leđa nego u nekoj drugoj instituiciji zatvornog tipa”, poručio je Mihanović.

‘Neka povuče kandidaturu’

“Ivošević prijeti židovu likvidacijom. To je Split kakvog se ja sramim. To nisu ljudi koji ikome mogu donijeti išta dobro. To su verbalni teroristi kojima nikada nije sveto. Zato javno pozivam Bojana Ivoševića da povuče kandidaturu za dogradonačelnika jer on je sramota ovog grada to je jedini odgovoran i moralan čin kojeg on može napraviti”, poručio je Mihanović.

Pozvao je Puljka da smogne snage i ‘javno osudi ono što je njegova desna ruka napisala’.

“Ako to ne napravi bit će isti kao Ivošević. Pozivam vas da u nedjelju izađete na izbore i kažete ne netoleranciji. Split zaslužuje da ga vode oni koji neće sramotiti ovaj grad, one koji ljude spajaju, a ne razdvajaju”, zaključio je Mihanović.

