MIHALINEC NA RADIJU PROZVAO VLADU ZBOG ŠTRAJKA: ‘Krenuli ste u zastrašivanje, govorite da nam nećete platiti, a tko onda brine o učenicima?’

Mihalinec o frontalnom štrajku u svim školama: ‘Moramo požuriti proces budući Vlada ignorira pregovore. Vlada će morati naći vremena da pregovara jer to više neće biti situacija koja će biti lako popravljiva’

Jutros su se u emisiji Hrvatskog radija “U mreži Prvog” sučelili pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja Stipe Mamić i predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec vezano za nastavak štrajka u osnovnim i srednjim školama koji od danas s punim intenzitetom, piše HRT.

Ponudu Vlade odbilo je više od 90 posto članstva, a Mihalinec je potvrdio da od danas kreće frontalni štrajk u svim školama. “Moramo požuriti proces budući Vlada ignorira pregovore. Tome pridonose i rezultati izjašnjavanja o ponudi Vlade koja je odbijena u postotku većem od 90 posto. Vlada će morati naći vremena da pregovara jer to više neće biti situacija koja će biti lako popravljiva.”

Mamić: ‘Mihalinec iznosi neistine’

S druge strane, Stipe Mamić je rekao da Mihalinec iznosi neistine. “Zaključili smo TKU i granske KU u našem sektoru, pa smo pregovarali čak i o koeficijentima, što se inače ne radi. Imali smo mirenje tijekom kojeg smo ponudili 2+2, odnosno 4 posto kumulativno kroz dodatak. Sindikati su to glatko odbili i nisu to dali na referendum. A to je ono što oni ustvari traže”, kazao je Mamić te dodao da je Vladi potom jedino preostalo da se ide s horizontalnim povećanjem plaća.

Mamić je također rekao da povećanje ne dobijaju “nekakvi uhljebi”. “Javne službe imaju 180 tisuća zaposlenih od kojih se polovica odnosi na obrazovanje. 65 tisuća se odnosi na zdravstvo, a 25 tisuća je u sektoru socijale i kulture. Sektor državnih službi obuhvaća samo 23 tisuće zaposlenih u policiji, carini, vojski i ministarstva. Svi su ljudi te plaće zaslužili. Pristup sindikata nije se pokazao partnerskim i kompromisnim. Sve ovo gledamo kao ucjenu”, kazao je Mamić.

Vraćanje na početak i zastrašivanje

Mihalinec je potom rekao kako se vrte u krug i da ih Mamić opet vraća na početak.

“Upravo ovakve izjave ljude motiviraju da nastave sa borbom za svoje dostojanstvo. U javnim službama više nisu sve jednaki. Visoka stručna sprema je unutar javnih službi najpodcjenjenija. Tražili smo ispravljanje našeg zaostajanja – za visinu koeficijenta za 6,11%. Bili smo otvoreni za pregovore o dinamici”, kazao je Mihalinec koji smatra da je za takav stav odgovoran uži kabinet Vlade, a prema tome i premijer Andrej Plenković.

“Vlada je već krenula u zastrašivanje. Nećemo vam platiti, pa ispada da ne morate to odraditi. Tko onda brine o učenicima?”, upitao je Mihalinec. “Naravno da će se morati odraditi, jer nitko nema pravo učenicima dati ono što im treba. Onda to treba platiti kao prekovremeni rad koji vrijedi 50 posto više, a ako je subota onda i još 25 posto više”, smatra i dodaje da time Vlada sama sebi radi još veću štetu i prosvjetare motivira na nastavak štrajka.

Pravo djeteta

Mamić je na to izjavio kako je nevjerojatno da se izjave kako neće odraditi posao ako neće dobiti novce za to iznose u javnost. “Pa to je pravo djeteta. Tko je taj tko može reći. Teza da će Vlada morati platiti više naprosto ne stoji. Postoji institut ustavne kategorije prava na štrajk, ali u Zakonu o radu postoji i odredba da poslodavac odlučuje o tome hoće li štrajk platiti. Ono što je svima jasno jest da će se morati platiti. Činjenica je da je veliki odaziv na štrajk, međutim – retorika sindikalnih čelnika o dostojanstvu u trenutku kad plaće rastu 20-tak posto nije logično. Prosjećna plaća u RH je 6.500 kn, a u obrazovanju za VSS je 7.292 kn”, kaže Stipe Mamić.

Mihalinec je podsjedio da su prosvjetari nosioci reforme obrazovanje koja je najveća reforma obrazovanja od “Šuvara naadalje”, pa mu nije jasno kako jedini oni ne mogu dobiti veći koeficijent.

“Ljudi su bili prenezadovoljni, a radilo se puno, uz sve prigovore. Oni koji reformu provode, rade dva do tri puta više i moraju dobiti veće plaće, o tome smo razgovarali i s ministricom. Ogroman je to napor, mi nosimo reformu i sad jedino mi ne možemo dobiti koeficijent. Može se, izmijenjeni su prošlog tjedna koeficijenti za glasnogovornika Državnog inspektorata, pa ta osoba ima duplo veći koeficijent od nastavnika”, kazao je Mihalinec.