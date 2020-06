MIHAEL (11) JE STOPOSTOTNI INVALID, ZBOG KORONE NE MOŽE DOKTORU: Roditelji su očajni: ‘Dijete nam se guši u bolovima, a u bolnici ga ne žele primiti’

Zdravstveni sustav u Hrvatskoj ne stoji na strani ovog dječaka jer kako je Mihael stopostotni invalid, on zubaru ne može ići uobičajenim putem

Dječak iz Nove Ljeskovice, sela blizu Požege, 11-godišnji Mihael Korman, stopostotni je invalid koji ne može kod liječnika. Pandemija koronavirusa uzrokovala je otkazivanju njegovog pregleda zubi u KB Dubrava, a sada je u još većem problemu jer ne može doći na red. Kako su Mihaelovi roditelji ispričali za 24sata, strah ih je da mu neće moći pomoći.

Govore da gledaju kako se njihovo dijete pati jer Mihael ne može reći gdje ga boli, nego može samo usmjeriti ruku prema ustima. Roditelji Velibor i Ivana Korman noću čuju škripu njegovih zubi. Tata Velibor ispričao je za 24sata probleme kroz koje prolazi njihov sin koji ima nekoliko dijagnoza. Naime, on ne može govoriti, no pokazuje kako je veseo dok se igra s roditeljima ili braćom i sestrama. Zdravstveni sustav u Hrvatskoj ne stoji na strani ovog dječaka jer kako je Mihael stopostotni invalid, on zubaru ne može ići uobičajenim putem.

U samo dvije bolnice može obaviti stomatološki pregled

“Samo u zagrebačkim bolnicama Dubrava i KBC Rebro mogu primiti Mihaela jer on ne može samostalno otvoriti usta, pa ustvari treba specijalista da bi mu popravio zube. Muče ga kutnjaci, koje bi trebao popraviti, ali čak ne znamo ni koliko je njegov slučaj hitan. U siječnju smo bili u Dubravi, gdje su nas naručili za stomatološki pregled 10. lipnja. U siječnju još nije bilo mnogo govora o pandemiji i cijela je situacija brzo eskalirala, pa možemo razumjeti da je termin u lipnju odgođen, ali ne i da nam to nitko nije javio ili da je nemoguće dobiti drugi termin”, ispričao je tata Velibor za 24sata.

Dječak je bio naručen za pregled u lipnju, no prije odlaska specijalistu mora obaviti puno pregleda da bi s tim papirima došao u metropolu. Prvo mora ići pedijatru koji utvrđuje može li na operaciju, treba li izvaditi krvnu sliku…Mihaelov otac je zvao KBC Dubrava i raspitao se koje sve preglede valja obaviti da bi došli spremni na dogovoreni stomatološki pregled jer ipak je riječ o putovanju od tri sata iz slavonskog sela do Zagreba. Telefonski im je rečeno da 11-godišnjaka ne mogu primiti na dogovoreni datum nego da mogu ugovoriti novi termin, ali tek na jesen. KB Dubrava ih je uputila na KBC Rebro gdje radi isti liječnik. Međutim, on ni tamo nije mogao pomoći jer nema odobrenje bolnice za davanje termina novih pregleda.

‘Ništa nam n ije teško napraviti za dijete, ali ovo sve otežava’

Novinari 24sata poslali su Kliničkom-bolničkom centru Zagreb upit o zakazivanju novih termina, a oni su im odgovorili kako do sada nisu imali pritužbi na naručivanje pacijenata. Još su objasnili kako se pacijenti naručuju na prvi pregled telefonski ili mailom, a upravo je to tata Velibor za svog sina učinio još u siječnju. Kažu da ovisno o uputnoj dijagnozi, termin za pregled dobiva se u najkraćem mogućem roku, kroz par dana.

“Nakon pregleda i provedene trijaže pacijent se stavlja na listu čekanja. Laboratorijski nalazi i pregled anesteziologa ne smiju biti stariji od mjesec dana, pa se zbog toga roditelje/skrbnike kontaktira sedam do deset dana prije samog zahvata. Na termin zahvata se čeka okvirno 45 dana, s tim da se lista čekanja nešto produžila zbog epidemije COVID-19, kad je bio obustavljen hladni pogon. Kako trenutno radimo pojačanim intenzitetom, liste ćemo vrlo brzo smanjiti. Sve navedeno odnosi se na pacijente koji su se inicijalno prijavili u KBC Zagreb.

Radi se o slučaju pacijenta koji se liječi u KB-u Dubrava, gdje je na snazi zabrana rada u salama za stomatološke sanacije u općoj anesteziji. KBC Zagreb nastoji i njima pomoći na način da dopuštamo i liječnicima iz KB-a Dubrava da operiraju u našim salama, kojima i sami pomažemo. Mi pritužbi na način naručivanja nemamo”, objasnio je za 24sata dr. Željko Verzek, predstojnik Klinike za stomatologiju zagrebačkog KBC-a.

Obitelj Korman iz Požege i dalje se nada da će Mihael uskoro dobiti svoj termin. Mama Ivana kaže da im ništa nije teško napraviti za dijete, no da im ovakve situacije otežavaju borbu. Roditelji strahuju jer nekada ne znaju kome se uopće mogu obratiti te se boje da će se jednom usred noći njihov sin probuditi u velikim bolovima, a da mu oni neće moći pomoći.

