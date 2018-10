MIGRANTI ZATEČENI NA PODRUČJU PLITVICA: ‘Tražili su da zovemo policiju da ih odvezu, gladni su i iscrpljeni’

Jedan od mještan izjavio je kako je u ponedjeljak vidio skupinu od nekoliko desetaka migranta koji su sjedili uz cestu na području Korenice

Val migranata prisutan je od lani na području Plitvica i to najviše ih je od proljeća do zime, navode lokalni mještani dodajući kako se uglavnom kreću noću, no nerijetko naseljima prolaze i danju.

Govorili su da su gladni i iscrpljeni

“Prije nekoliko dana nam je pred kućom bila grupa migranata od šest muškaraca i jedne žene. Tražili su da zovemo policiju da ih odvezu, što smo i učinili. Govorili su da su gladni i iscrpljeni. Policija ih je odvela”, izjavila je mještanka s područja Plitvica za 24sata.

“Ima ih jako puno, ko mrava, nema gdje ih nema”, kaže mještanka naselja Jezerce. Navodi da s njima nisu nikad imali problema i da ih nije strah te su im znali dati voća i kruha, no dodaje da se njihov rođak s područja prema Kladuši zbog njihove prisutnosti odselio.

Tražila je mobitel da nazove majku

Jedan od mještana izjavio je za 24sata kako je u ponedjeljak vidio skupinu od nekoliko desetaka migranta koji su sjedili uz cestu na području Korenice, međutim policija kaže kako nije zaprimila dojavu o tako velikoj grupi.

“Jednom me jedna tinejdžerica tražila mobitel da nazove majku”, kaže Kate Šuput, mještanka Jezerca, dodajući kako migranti za sobom često ostavljaju smeće, a nekad im znaju porušiti i pastire za goveda, piše 24sata.