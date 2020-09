MIGRANTI U DALMACIJI OTELI STARCA? ‘Uperili su pištolj u čovjeka koji je nedavno imao operaciju i onda mu rekli što žele’

Kaže kako su se na odredištu susreli s drugom grupom migranata

Za vikend, Splitom je kružila poruka u kojoj jedan Splićanin tvrdi kako su mu djeda, starijeg hrvatskog državljanina iz Aržana, prislili da ih odvede kroz šumu.

‘Migranti su mi jučer oteli dida’

„Prijatelju su migranti jučer oteli dida M.B., četvorica njih u okolici Aržana. Jedan od četvorice imao je uperen pištolj, te su prisilili starog čovika koji je nedavno imao i operaciju da ih kroz šumu odvede na lokaciju označenu na topografskoj karti te mikrolokacije.

Čovik je prolazio kroz šumu i drače, sve dok ih nije doveo na lokaciju koju su tražili. Tamo ih je dočekala druga skupina migranata, pa su dida pustili nazad. Vratio se doma izmoren i izgreban, jer je pješačio nekoliko kilometara kroz šumu. Jedan od četvorice govori bosanskim jezikom, ne baš savršeno.”, glasi poruka. Jučer je policija tvrdila kako slučaj nije prijavljen, no danas su priopćili kako se slučaj istražuje.

Obavljen očevid, surađuje se s BiH policijom

“U odnosu na zaprimljenu prijavu da 73-godišnjeg muškarca da su mu u nedjelju 30. kolovoza, za sada nepoznati muškarci, oko 15 sati navodno zaprijetili oružjem, dok se vraćao iz Republike Hrvatske u Republiku BIH gdje trenutačno boravi te ga prisilili da ih odvede kroz šumu, provodimo kriminalističko istraživanje.

Prema prvim zaprimljenim informacijama sve je upućivalo na to da s navedeni događaj odvio na području Bosne i Hercegovine te je u suradnji s nadležnim tijelima Bosne i Hercegovine započeto kriminalističko istraživanje. Daljnjim provođenjem mjera i radnji u cilju utvrđivanja svih bitnih činjenica policijski službenici jučer tijekom dana obavili su detaljan razgovor s oštećenim, te su s istim izašli su na mjesto događaja kako bi utvrdili gdje se točno događaj dogodio. Obavljenim očevidom utvrđeno je da se događaj najvjerojatnije dogodio uz samu granicu i to nekih 50 metara u Republici Hrvatskoj. Na okolnosti ovog događaja u tijeku je kriminalističko istraživanje”, stoji u priopćenju PU splitsko-dalmatinske.

‘Iskočili su preda me s pištoljem’

Dalmatinski portal je došao i do 77-godišnjaka kojeg su, tvrdi, oteli migranti.

„Istina je, skočili su preda me s pištoljem. ‘U šumu’, kazali su mi. Rekli su da su migranti. Išao sam ih odvesti preko vodovoda, ali su mi naredili da ih vodim kroz šumu. Trebao sam ih odvesti do Vukića stina. Bila su dvojica, maskirani su bili, ovaj što je govorio bosanski je imao pištolj. Taj je bio bez brade, dok je drugi bio bradat, radi se o mlađim ljudima. Inzistirali su da ih vodim kroz šumu, a to je meni bilo teško, izgrebao sam se cijeli.“, rekao i opisao da je oko 6 sati trajala ta agonija. Po vrućini, bez kapi vode…

„Vratio sam se u 20.15 sati. Da nije bilo drinjaka, dehidrirao bih. Jedva sam se vratio kući, toliko sam bio smantan da nisam znao gdje ići. Sve je zaraslo iz vremena kada sam prije tu šetao, 50 godina nisam tu prošao. Na jednom mjestu bih pao da se nisam uhvatio za granu“, kaže. Opisuje kako su na mjestu gdje ih je doveo je bilo još ljudi. Komunicirali su putem mobitela s nekim na stranom jeziku (‘Ne znam je li to arapski’).

Ističe kako ga niti u jednom trenutku taknuli. Dodaje kako je s njim već razgovarala i hrvatska i BiH policija, jer iako on ne bi prijavio slučaj, sve je prijavio njegov unuk.