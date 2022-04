Vojni lovački avioni do petka će letjeti iznad šest hrvatskih županija u okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a tijekom tih redovitih letačkih aktivnosti moguće je probijanje zvučnog zida uz kratkotrajnu pojačanu buku. Iz Ministarstva obrane u srijedu su priopćili da će piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila letjeti od danas do petka u periodu od 10 do 16 sati.

Let u zoni probnih letova 'Lekenik'

Planiran je probni let na podzvučnim brzinama u zoni probnih letova "Lekenik", nakon čega će se provoditi zadnja faza ispitivanja aviona. Pritom se očekuje probijanje zvučnog zida na području Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini od 1000 do 10.000 metara, te na području Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini iznad 10.000 metara.

Zbog očekivane kratkotrajne pojačane buke uslijed probijanja zvučnog zida iz MORH-a mole građane za strpljenje i razumijevanje.