MIČU SE KREVETI IZ ZAGREBAČKE ARENE: Još jedna zemlja je pretekla Kinu po broju mrtvih od koronavirusa; Trump traži nezamislivo…

U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata do jučer poslijepodne zabilježeno 15 novih slučajeva zaraze i četiri preminule osobe, no Nacionalni stožer civilne zaštite razmotrit će uklanjanje kreveta i druge medicinske opreme iz Arene Zagreb

U Hrvatskoj je prema jučerašnjim podacima zabilježeno ukupno 2067 slučajeva zaraze koronavirusom, od kojeg je 67 osoba preminulo, a 1288 ih je izliječeno

Nacionalni stožer Civilne zaštite danas bi trebao razgovarati o demobilizaciji medicinskih sadržaja iz zagrebačke Arene

Američki predsjednik Donald Trump želi do kraja godine imati na raspolaganju najmanje 100 milijuna doza cjepiva protiv koronavirusa

Brazil je pretekao Kinu po broju umrlih od koronavirusa s 5466 osoba

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Veliko američko kliničko ispitivanje pokazalo brži oporavak uz remdesivir

8:32 – Oboljeli od covida-19 koji su uzimali lijek remdesivir oporavili su se 30 posto brže od onih na placebu, pokazuje veliko američko kliničko ispitvanje čiji su rezultati objavljeni u srijedu, prenose svjetski mediji. To je prvi put da je kliničko ispitivanje, provedeno uz poštivanje zlatnih pravila kliničkih ispitivanja – testiranja lijeka uz kontrolnu skupinu te na dovoljno velikom uzorku, pokazalo djelotvornost nekog lijeka protiv covida-19. Američki nacionalni institut za alergiju i zarazne bolesti (NIAID), koji je vodio istraživanje, objavio je da su se pacijenti koji su uzimali taj lijek oporavili 31 posto brže od onih na placebu.

Korištenje kontrolne skupine ispitanika u istraživanju djelotvornosti lijeka vjerodostojni je način provjere stvarnih učinaka lijeka jer oni u kontrolnoj skupini ne dobivaju lijek nego neutralni pripravak što omogućuje da se njihovo zdravlje usporedi sa skupinom koja prima testirani lijek i tako utvrdi postoji li ikakav učinak lijeka. Kad se ne koristi kontrolna skupina za eventualno poboljšanje zdravlja kod pacijenata koji uzimaju lijek ne može se sa sigurnošću utvrditi je li ono posljedica lijeka ili su se naprosto sami od sebe brže oporavili.

“Prosječno vrijeme oporavka kod pacijenata koji su liječeni remdesivirom bilo je 11 dana u usporedbi s 15 dana koliko je trajao oporavak onih u kontrolnoj skupini”, objavilo je institut NIAID.

Njegov čelnik Anthony Fauci, istaknuo je u srijedu da ti podaci pokazuju jasan, značajni i pozitivni utjecaj lijeka na skraćivanje vremena oporavka te važan dokaz da lijek “može blokirati virus”. Istraživanje je sugeriralo da pacijenti na tom lijeku imaju manje izglede umrijeti, iako je razlika bila mala. Stopa smrtnosti bila je 8,0 posto na remdesiviru u odnosu na 11,6 posto za placebo skupinu. Istraživanje je počelo 21. veljače i obuhvatilo je 1063 osobe na 68 lokacija u SAD-u, Europi i Aziji.

Tijekom istraživanja nitko od pacijenata ni liječnika nije znao tko prima remdesivir a tko neutralni pripravak kako bi se uklonila bilo kakva pristranost. Znanstvenici su objavili kako iz etičkih razloga nisu željeli čekati s objavom rezultata istraživanja niti čekati znanstvenu recenziju jer su potvrdili djelotvornost lijeka te su smatrali da svim oboljelima od covida-19, uključujući onima iz kontrolne skupine treba omogućiti pristup tome lijeku.

Peter Horby, epidemiolog sa sveučilišta Oxford koji nije bio uključen u studiju kazao je za Afp: “Moramo vidjeti pune rezultate no ako to bude potvrđeno to bi bio fantastični rezultat i velika vijest u borbi protiv covida-19”. I proizvođač lijeka Gilead objavio je u srijedu rezultate svoga istraživanja na 397 oboljelih od teškog oblika covida. To istraživanje nije provedeno uz kontrolnu skupinu. Tvrtka je željela proučiti sigurnost lijeka, odnosno nuspojave, nakon pet odnosno deset dana primjene.

Remdesivir je lijek koji je ranije testiran za liječenje ebole, no nije se pokazao učinkovitim. On djeluje izravno na virus tako što ‘glumi’ jedan od ‘građevnih’ elemenata RNK i DNK i ulazi u genom virusa te blokira njegovo razmnožavanje. Iako su rezultate pozdravili brojni znanstvenici, ipak upozoravaju da su njegove koristi relativno umjerene.

“To je prvi dokaz da remdesivir ima stvarne koristi no one sigurno nisu dramatične”, kaže Stephen Evans s londonske škole za higijenu i tropsku medicinu.”Ti su podaci obećavajući i s obzirom na to da ne postoji lijek za covid mogli bi dovesti do brzog odobrenja remdesivira”, kaže Babak Javid s medicinskog fakulteta Tsinghua u Pekingu. “No, pokazuju i da remdesivir nije magično rješenje”.

Dosadašnja istraživanja toga lijeka koji se daje intravenski, među kojima i ono provedeno u Wuhanu, pokazala su kontradiktorne rezultate. Po istraživanju na malom uzorku od 237 ispitanika u Wuhanu lijek se nije pokazao djelotvornim osim u slučaju pacijenata na respiratorima, objavljeno je u časopisu Lancet. To je istraživanje, u kojemu je bila i kontrolna skupina, na kraju prekinuto zbog toga što se po mnogim stručnjacima odvijalo uz premali broj ispitanika da bi rezultati bili pouzdani.

Jučer zabilježen mali broj novozaraženih, novi podaci u 14 sati

8:30 – U Hrvatskoj je do jučer u 14 sati u posljednjem 24-satnom razdoblju zabilježeno 15 novih slučajeva zaraze i četiri smrti. Nacionalni stožer civilne zaštite će i danas u 14 sati objaviti nove podatke, a tijekom dana će pristizati i podaci iz županijskih stožera.

Trump je zbog koronavirusa uvjeren da je Kina spremna učiniti sve kako bi izgubio na izborima

8:30 – Američki predsjednik Donald Trump uvjeren je da je način na koji se je Kina nosila sa epidemijom koronavirusa dokaz da je Peking spreman učiniti sve što može kako bi izgubio na predsjedničkim izborima u studenome.

“Kina će učiniti sve što može kako bih izgubio izbore”, izjavio je u srijedu Trump u Ovalnom uredu u intervjuu za Reuters. On je rekao kako vjeruje da Peking želi da kandidat Demokrata Joe Biden pobjedi na izborima kako bi se smanjio američki pritisak na Kinu glede trgovinskih sporazuma.

Dvogodišnji trgovinski rat SAD-a i Kine u siječnju ove godine privremeno je zaustavljen nakon što je potpisana prva faza trgovinskog sporazuma kojim se Kina obvezala u iduće dvije godine kupiti američku robu u vrijednosti 200 milijardi dolara. Trump je rekao da razmatra različite opcije kad je u pitanju odgovornost Kine za pandemiju koronavirusa. “Ima puno stvari koje mogu učiniti”, rekao je američki predsjednik, ali nije želio ići u detalje.

U ponedjeljak je Trump ustvrdio da je Kina mogla zaustaviti koronavirus prije nego što se proširio svijetom i rekao je da njegova administracija provodi ozbiljne istrage kako bi saznala što se točno dogodilo. Sjedinjene Države zauzimaju prvo mjesto po broju zaraženih (1.056.811) i umrlih od koronavirusa (61.190).

Što se tiče predsjedničkih izborima u studenome, Trump je rekao da ne vjeruje da će se oni pretvoriti u referendum o tome kako se njegova administracija nosila sa krizom uzrokovanom koronavirusom. Također, izjavio je da ne vjeruje anketama koje pokazuju da je u vodstvu njegov vjerojatni protukandidat Joe Biden. Nedavna anketa koju je proveo Ipsos pokazuje da bi 44 posto Amerikanaca glasalo za Bidena, a njih 40 posto za Trumpa.

“Ne vjerujem anketama. Vjerujem da su ljudi u našoj zemlji pametni i da neće izabrati čovjeka koji je nesposoban. Već je 30 godina nesposoban, od kada je bio senator pa do razdoblja kada je bio potpredsjednik u mandatu Baracka Obame. Što god je učinio bilo je loše, a njegova vanjska politika bila je katastrofa”, rekao je Trump. Trump je kazao kako misli da će oni koji su u predizborima Demokrata podržavali Bernieja Sandersa glasovati za njega na predsjedničkim izborima. Sanders se je povukao iz kampanje za demokratsku predsjedničku nominaciju, te je podržao Joea Bidena.

Miču se kreveti iz zagrebačke Arene

7:20 – Nacionalni stožer civilne zaštite danas će održati sastanak na kojem će biti dogovoren tempo pražnjenja dvorane na zagrebačkom Laništu, doznaje Večernji. Detalji postupka demobilizacije znat će se nakon što svi partneri u tom procesu dogovore detalje, a najvjerojatnije će se s uklanjanjem medicinskih sadržaja krenuti iz prizemlja i to već sljedeći tjedan.

“Činjenica jest da u KB Dubrava ima dovoljno kapaciteta da se zadovolje potrebe, a i epidemiološka slika nam je vrlo povoljna”, rekao je Vjekoslav Jeleč, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo.

Iz Nacionalnog stožera poručuju kako svi medicinski kapaciteti u Areni mogu biti ponovno osposobljeni u nekoliko dana, ako dođe do pogoršanja epidemiološke slike.

SAD: ‘Operacija Warp brzina’, do kraja godine imati 100 milijuna doza cjepiva

7:20 – Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokrenula je projekt ubrzanja razvoja cjepiva protiv koronavirusa, a cilj je napraviti 100 milijuna doza cjepiva do kraja ove godine, izjavio je u srijedu neimenovani dužnosnik Trumpove administracije. Bloomberg News objavio je da se projekt zove “Operacija Warp brzina” (Warp brzina omogućuje putovanje brzinom većom od brzine svjetlosti), a u njemu bi zajednički sudjelovale privatne farmaceutske kompanije, vladine agencije i vojska, s ciljem da se skrati razdoblje razvoja cjepiva za osam mjeseci.

Znanstvena zajednica nebrojeno je puta isticala da će za razvoj cjepiva trebati od 12 do 18 mjeseci, odnosno da bi ga mogli imati najranije početkom ili sredinom sljedeće godine. Mnoge farmaceutske kompanije i istraživački instituti širom svijeta rade na razvoju cjepiva protiv koronavirusa, neki su i blizu toga da krenu u klinička ispitivanja, poput znanstvenika sa sveučilišta Oxford. Bloomberg navodi da će projekt koštati više milijardi dolara i da će većinu novca osigurati vlada, odnosno država. Istodobno bi se trebalo testirati više cjepiva kako bi se izdvojila ona koja daju najbolje rezultate i potom bi se ubrzao njihov razvoj.

Projekt “Operacija Warp brzina” toliko je ambiciozan i skup da ga neki već uspoređuju sa projektom “Manhattan”, tajnim programom američke vlade tijekom Drugog svjetskog rata kojim je u nepune tri godine stvorena atomska bomba, a koštao je dvije milijarde dolara, što bi danas vrijedilo oko 23 milijarde dolara. Oni se možda mogu uspoređivati kad je u pitanju ambicioznost, brzina ostvarenja i skupoća, ali razvoj cjepiva protiv koronavirusa bio bi za dobrobit cijelog čovječanstva.

Brazil postao deveta zemlja koja je po broju mrtvih od koronavirusa nadmašila Kinu

7:20 – Brazil je postao deveta zemlja u svijetu koja je po broju mrtvih od koronavirusa nadmašila Kinu, epicentar globalne pandemije covida-19. Brazilsko ministarstvo zdravstva u srijedu je objavilo da je u posljednja 24 sata umrlo 449 osoba od koronavirusa, pa ukupan broj smrtnih slučajeva sada iznosi 5.466 osoba, a zaraženo je 78.162 ljudi.

Sjedinjene Države zauzimaju prvo mjesto po broju zaraženih (1.056.811) i umrlih od koronavirusa (61.190). No, Europa je s ukupno 130.000 umrlih najteže pogođena pandemijom. Italija je prva u Europi po broju umrlih (27.682), slijedi Ujedinjena Kraljevina (26.166), na trećem je mjestu Španjolska (24.275), a četvrta je Francuska (23.694). Slijede Belgija (7.501) i Njemačka (6.405). Iran također ima više umrlih od Kine, u Iranu je 5.957 ljudi umrlo od koronavirusa, a u Kini 4.633.