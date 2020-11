‘MI SMO SAD U SITUACIJI ČEŠKE’: Epidemiolog Kolarić otkrio koliko ćemo čekati rezultate strogih mjera; ‘Znam da je frustrirajuće…’

‘Treba uvesti mjere svugdje gdje se ljudi zadržavaju dulje od 15 minuta bez maski’

Vlada će u četvrtak obznaniti javnosti koje strože epidemiološke mjere stupaju na snagu od petka u ponoć. Premda se još uvijek detalji ne znaju, neslužbene informacije govore da će se između ostalog zatvoriti restorani i kafići te obustaviti svadbe.

Na tu temu govorio je epidemiolog Branko Kolarić tijekom gostovanja na RTL Direktu. Upitan zna li nešto više od svojih kolega epidemiologa iz Kriznog stožera, Kolarić odgovara da ne zna te da je isto iz medija čuo da se spremaju strože mjere, ali da nije vidio popis.

“Mislim da smo mi Hrvatskoj u toj fazi epidemije da smo izgubili kontrolu nad širenjem virusa poput Češke i da bismo trebali uvesti strože mjere da bismo smanjili broj umiranja i pritisak na bolnički sustav. Situacija je sad malo drugačija nego u proljeće kada smo sve hospitalizirali, a sada su u bolnici samo teško bolesni. Treba uvesti mjere svugdje gdje se ljudi zadržavaju dulje od 15 minuta bez maski. Zagovornik sam da do Božića i srednje škole i fakulteti budu online. Naime pokazalo se da djeca od 15 do 19 godina imaju istu stopu pozitiviteta među testiranima kao i odrasli, 20 posto testiranih je pozitivno”, rekao je Kolarić za RTL Direkt.

‘Ako ne uvedemo strože mjere, imat ćemo do 100 mrtvih u siječnju’

“Ako uvedemo strože mjere rekao bih da će nam biti potrebno oko četiri tjedna da osjetimo pad zaraženih, jer ovi ljudi koji su sada pozitivni oni su se zarazili prije mjesec dana, a oni koji su se danas zarazili ‘kapat’ će još dva tjedna.

Tako da je realno reći da ćemo za rezultate morati čekati tri do četiri tjedna, znam da je to frustrirajuće, ali je to tako. Ako ih ne uvedemo moguće je da ćemo dnevno imati i do 80 umrlih i 100 umrlih u siječnju”, navodi epidemiolog.

‘Ne znamo koja su žarišta’

Dr. Kolarić kaže da se u Hrvatskoj sada ne zna koja su žarišta i da su se do 1. listopada ti podaci mogli pratiti. Sada, kaže Kolarić, to više ne mogu pratiti jer se ljudi zaražavaju na različitim mjestima.

“Po mom sudu, epidemiološki smo imali kontrolu do sredine listopada, a nakon toga se virus počeo naglo širiti u populaciji. No isto tako rezultati lockdowna nisu isti u svim zemalja, jer to ovisi o tome se koliko epidemija proširila u nekoj zemlji, ovisi o broju zaraženih i što je veći broj zaraženih dulji period je potreban da mjere pokažu rezultate. Mi smo u situaciji Češke”, poručio je Branko Kolarić na RTL Direktu.

