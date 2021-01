‘MI ĆEMO TAJ PROBLEM RIJEŠITI’; Hajdaš Dončić jasno poručio: ‘Željko Sabo neće biti kandidat SDP-a za gradonačelnika Vukovara!’

Predložili smo vukovarskoj gradskoj organizaciji da predlože nekog drugog kandidata. Oni su ipak predložili gospodina Sabu. Mi imamo sutra nacionalno Predsjedništvo i mi ćemo taj problem riješiti tako da gospodin Sabo neće biti naš kandidat za gradonačelnika, poručio je potpredsjednik SDP-a

Predložili smo vukovarskoj gradskoj organizaciji da predlože nekog drugog kandidata. Oni su ipak predložili gospodina Sabu. Mi imamo sutra nacionalno Predsjedništvo i mi ćemo taj problem riješiti tako da gospodin Sabo neće biti naš kandidat za gradonačelnika, poručio je potpredsjednik SDP-a i saborski zastupnik Siniša Hajdaš Dončić u emisiji HTV-a “Otvoreno”.

Na sjednici Gradskog odbora, održanoj u srijedu navečer, članovi vukovarske gradske organizacije jednoglasno su podržali kandidaturu Željka Sabe koji je zbog pokušaja podmićivanja gradske vijećnice u vrijeme dok je bio gradonačelnik osuđen osmomjesečnom zatvorskom kaznom.

Od 18 članova, sjednici Gradskog odbora nazočilo je njih 12 te jednoglasno podržalo kandidaturu Željka Sabe za gradonačelnika Vukovara.

“Ljudi su me podržali i kako da ne prihvatim kandidaturu? Gradska organizacija provela je anketu među našim članovima u Vukovaru da vide podržavaju li me. Od 408 članova, 371 ili 91 posto je svojim potpisom dalo mi podršku”, kazao je Hini Sabo nakon sjednice Gradskog odbora rekavši i kako nisu istiniti navodi pojedinih medija kako je na sjednici Gradskog odbora iz stranke “izbačeno” više od stotinu članova. “Provjerom stanja članstva na terenu ustanovili smo kako je 13 naših članova umrlo, 30 ih se izjasnilo da ne žele više biti članovi SDP-a, a 63 ih se odselilo iz Vukovara. Te ljude smo brisali iz evidencije i to je to”, kazao je Željko Sabo. Na pitanje što očekuje od za sutra najavljene sjednice Predsjedništva stranke, na kojoj bi se navodno trebala donijeti odluka o raspuštanju vukovarske organizacije, Sabo je kazao kako očekuje da pobijedi razum.

“Neki članovi rekli su mi večeras kako mudri ljudi mijenjaju mišljenja. Nadamo se da će razum članova Predsjedništva doći do izražaja”, rekao je Željko Sabo koji je u srijedu navečer odmah gostovao u RTL Direktu.

Biljana Gaća: Odluka vukovarskog SDP-a je legitimna

Članica Predsjedništva SDP-a, Vukovarka Biljana Gaća, koju mediji spominju kao moguću povjerenicu SDP-a u Vukovaru, izjavila za Hinu kako je odluka Gradskog odbora SDP-a Grada Vukovara o podršci kandidaturi Željka Sabe u svakom slučaju legitimna.

“Predsjedništvo SDP-a Hrvatske ima svoj stav i na osnovu njega ćemo dalje i djelovati”, poručila je Gaća dodajući kako nema osobno ništa protiv Željka Sabe, ali je razočarana njegovim postupcima koji, kako je ocijenila, idu na štetu SDP-a.