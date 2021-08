Na 26. obljetnicu Oluje, gotovo pa olujno nevrijeme u Rijeci. A dan prije - spektakl u gradu, ali i na Krčkom mostu. U spomen na 222 poginula branitelja iz Primorsko-goranske županije zapaljene su baklje. Armada je obasjala i riječki lukobran.

Na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti su, pak, u centru grada zapaljene svijeće. Svojih poginulih prijatelja i kolega prisjetili su se i bivši pripadnici riječke specijalne policije, postrojbe koja se zvala Ajkule, a u vrijeme oslobađanja okupiranih prostora dobili su nadimak - čuvari Velebita.

S Velebita u pobjedu

Prisjetili su se i 4. kolovoza 1995. Dušice, na 1300 metara visine. U ranu zoru, u daljini se čula tutnjava topova, a na radiju Moja domovina.

"Čitanje govora pokojnog hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana i znali smo, prekrižili se i polako s Velebita dolje u zadaću“, opisao je za RTL Perica Prpić, predsjednik Udruge specijalne policije Ajkula.

"Točno znaš da je to to, da nema više uzmaka, sad je ili-ili“, nadodao je njegov kolega Ivan Sarađen, a treći pripadnik Ajkula, Branimir Brnas je poentirao: "Tad smo znali da konačno idemo u oslobađanje zemlje."

Satima su silazili niz Velebit, probijali barikade i osvajali položaje da bi sljedećeg jutra primili radosnu vijest.

"Oslobođen je Knin i to je bila euforija, jednostavno to je to“, rekao je Perica. "Aah, to je, to je gotovo, priča je gotova, to je bilo ono science fiction“, nadovezao se Ivan. "Umorni smo kao psi, ali sretni idemo sad dalje, idemo kamo god treba“, dodao je Branimir.

Svi bi trebali biti ponosni i sretni

Ali, na obljetnicu u Knin više ne idu. Želja im je da svaki grad u Hrvatskoj sa svojim braniteljima obilježi Oluju.

"Mi bi trebali biti ponosni na svoju državu, to je prvenstveno, danas je još uvijek ono: 'Šta si objesio zastavu na kuću', kao da je seljo-beljo“, rekao je Branimir, a Ivan je dodao: "Promijenio bih taj način razmišljanja ništa ne radit', a dobro živjet'“.

"Puno puta znamo te fraze reći, nemoj gledat što će država napravit za tebe! Što ćeš ti za državu? E, to treba pokrenut'. Hrvatska je najbolja, Bogom dana zemlja i budimo sretni na nju i ponosni“, zaključio je Perica. Zato što su se, kao i tisuće hrvatskih branitelja, za to borili!