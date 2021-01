‘MI 30 GODINA SANJAMO BOLJU HRVATSKU’: Kako pomoći poduzetnicima i tko je kriv što još uvijek nismo postali poput Švicarske?

‘Mi 30 godina sanjamo bolju Hrvatsku. Mi 30 godina sanjamo transparentnu Hrvatsku. Mi 30 godina sanjamo poštenu Hrvatsku. 30 godina sanjamo Hrvatsku koja će postati Švicarska’

O tome kako pomoći poduzetnicima u Hrvatskoj koji zbog epidemije ne rade, koje su gospodarske djelatnosti na rubu bankrota i kako sačuvati radna mjesta na potresom pogođenom području, sinoć su u emisiji “Otvoreno” HRT-a govorili Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge Glas poduzetnika, Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, Marica Šantek, vlasnica pilane u Glini, Marko Jurčić, savjetnik predsjednika HGK.

Šantek je rekla kako njezina kuća nije za stanovanje. Dobila je žutu naljepnicu u Glini, ali srećom, kako kaže, sredili su si stan u pilani u kojoj zapošljavaju 15 ljudi. “Unatoč solidnim plaćama nemamo koga zaposliti”, kazala je Šantek i dodala kako su to plaće od 5 tisuća petsto do 7 tisuća petsto kuna. Naglasila je da većina njihove proizvodnje ide u izvoz te je rekla da su počeli raditi od ponedjeljka zato što im je 50 posto radnika ostalo bez „krova nad glavom” te su im pokušali pomoći da svi imaju kućice i kontejnere.

NEVOLJA NIKAD NE DOLAZI SAMA: U potresu su stradali i nasipi; Voditeljica ispostave Hrvatskih voda u Sisku otkrila prijete li sada poplave

Jaka drvna industrija

Ministar Aladrović je rekao da je veliko pitanje kako će ovaj segment utjecati na migracije i na radnu snagu. “Ono na što se moramo orijentirati u obnovi su lokalni resursi. Ovo područje koje je pogođeno potresom je izrazito bogato drvnom masom i zato je drvna industrija u ovom području veoma jaka”, rekao je ministar. Istaknuo je kako se nada da će se u 2011. godini pronaći modeli koji će biti pošteniji i bolji prema lokalnim proizvođačima. “Moramo uspostaviti sustav u kojem će poduzetnici vjerovati Vladi i u kojem će Vlada vjerovati poduzetnicima”, zaključio je.

Aladrović je rekao kako u Sisačko-moslavačkoj županiji postoji nezaposleni dio radno sposobnih ljudi koji “mi moramo i hoćemo” angažirati što u ekonomiji, u poduzećima i tvrtkama koje djeluju na tom području. “Jedan dio možemo angažirati kao pomoć jedinicama lokalne samouprave u javnim radovima kako bi oni sudjelovali u dodatnoj izgradnji i pomoći pri izgradnji infrastrukture na tim područjima. Dakle, nisu javni radovi namijenjeni iz konteksta New Deala, kako je to bilo u Americi da budu sam pokretač, ali da budu jedna od ekonomskih mjera kako bi zaposlili one teško zapošljive i dugotrajno nezaposlene, a kako bi oni gradili i reaktivirali taj prostor taj prostor koji je oštećen. To definitivno da”, rekao je i dodao kako je o tome razgovarano s lokalnim čelnicima, a oni su iskazali potrebu za tim.

TLO OKO SISKA I DALJE NE MIRUJE: Novi potres nešto prije 8 sati bio je jačine 2,9 po Richteru, ali nije to bilo jedino podrthavanje…

Ekonomska revitalizacija

Hrvoje Bujas je rekao da djela i rezultati trebaju biti ispred priče. “Rezultati moraju biti ispred cijele priče. Djela moraju biti ispred cijele priče pa se tako gradi jedno povjerenje, tako se gradi sve. Nažalost, mi 30 godina sanjamo bolju Hrvatsku. Mi 30 godina sanjamo transparentnu Hrvatsku. Mi 30 godina sanjamo poštenu Hrvatsku. 30 godina sanjamo Hrvatsku koja će postati Švicarska i nikako da se to dogodi. Na koncu konca, UGP je nastao kao takav glas poduzetnika kojima je dosadilo stajati sa strane, gledati da se stvari događaju. A da se nas poduzetnike praktički ništa ne pita”, rekao je.

Naglasio je da se glade ekonomske revitalizacije ne može se raditi samo obnova kuća, već je potrebna i obnova radnih mjesta. Dodao je da se mora u Sisačko-moslavačkoj županiji ukinuti porez na dohodak, ukinuti doprinose da bi ljudi koji tamo rade imali veće plaće, za tvrtke ukinuti porez na dobit, ali pod uvjetom zapošljavanja ljudi.

Na današnji je dan registrirano 162.714 nezaposlenih i to je od početka pandemije u ožujku 26 tisuća više. “Prije godinu dana bilo je nezaposlenih 144 tisuće i razlika je vidljiva. To se treba gledati s dvije strane, da je država dala potporu za očuvanje radnih mjesta, a s druge strane da se veliki broj ljudi iselio iz Hrvatske”, naglasio je Sever.

TUŽNA REALNOST 70 KILOMETARA OD ZAGREBA: I prije potresa neki su morali živjeti bez struje. Zašto? ‘Nisu nas vidjeli…’