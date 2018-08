METROPOLI U IDUĆIH DESET DANA PRIJETI VELIKI PROMETNI KOLAPS: Grad zagušile velike rekonstrukcije, evo gdje je najgore

Iako se Zagrepčani već sad žale na brojne radove na prometnicama u gradu, ono najgore tek ih čeka u idućih deset dana.

Iako prometni kaos u hrvatskoj metropoli zbog građevinskih radova traje već od početka ljeta, najveći kolaps tek se očekuje krajem mjeseca po povratku građana s godišnjih odmora te u studenom kada se zatvara remetinečki rotor.

No, ulazak u grad već sad je problematičan i to zbog obnove zatvorenog kružnog toka u Zapruđu, koji nije bio u funkciji od četvrtka sve do nedjelje. U nastavku sanacije cesta na Aveniji Dubrovnik slijedi obnova do SR Njemačke, a nakon toga i do Avenije Većeslava Holjevca.

Radovi ondje se požuruju jer je Novi Zagreb ionako odsječen od ostatka grada. Naime njegov zapadni dio ostao je bez tramvja koji zbog remetinečkog rotora od početka kolovoza ne vozi dalje od Sopota.

Ujedno je zatvorena i Riječka cesta te dio Remetinečke, a od studenog će se umjesto rotorom, prometovati dvjema novim cestama u koje će se moći ući s Avenije Dubrovnik, odnosno Jadranske avenije.

Jutarnji list piše kako su gužve učestale i na zapadu grada i to zbog zatvorenog podvožnjaka koji spaja Samoborsku i Aleju Bolognu zbog čega se prometuje preko Oranica. Kako bi se probili do grada neki su građani već ove nedjelje provlačili kroz postavljene zapreke ispod podvožnjaka, riskirajući kazne.

1. Rekonstrukcija remetinečkog rotora, proširenje riječke ulice, gradnja tunela i dvije nove ceste trebali bi završiti s krajem 2019., a građane će koštati 300 milijuna kuna.

2. Sanacija Avenije Dubrovnik s rotorom na istoku Novog Zagreba te Sarajevske ceste sve do Avenije Većeslava Holjevca završit će s 30. kolovozom i košat će 5 milijuna kuna.

3. Rekonstrukcija javnog kanala između Samoborske ceste i Aleje Bologne trebala bi biti završena dva dana kasnije.

4. Rekonstrukcija tramvajske pruge na Ilici od Krajiške do Republike Austrije završit će s 1. rujnom.

5. Rekonstrukcija tramvajske pruge na Savskoj, od Vukovarske do Slavonske avenije bit će završena s 31. kolovozom.

6. S istim danom očekuje se i završetak sanacije na raskrižju Jordanovac-Lašćinska kao i gradnja sabirnog kanala na Gračanskoj cesti