METROPOLA SE NOĆAS PONOVNO ZATRESLA; Novi potres u 1.27 sati pogodio Markuševec: ‘Ima li ovome kraja?’

Još nekoliko potresa zabilježeno je noćas na zagrebačkom području. Najsnažniji od njih zatresao je Markuševec u 1.27 ujutro magnitudom od 1,8 po Richteru. Seizmolog Krešimir Kuk je za Hrvatski radio poručio da se radi o seizmičkoj aktivnosti naknadnih potresa, nakon velikog potresa koji je pogodio Zagreb 22. ožujka.

Ukupno je dosad zabilježeno više od 1000 potresa na zagrebačkom području, od kojih se više od 160 moglo osjetiti i šire. Unatoč tome, građani, naročito oni koji žive u Podsljemenskoj zoni, su i dalje u panici.

“To traje malo predugo”, komentirala je jedna žena na Twitteru EMSC-a, dok je druga dodala: “Kratko se osjetilo u Gornjoj Dubravi. Moj život jednostavno više nema smisla, a u glavi mi je konfuzija.”

“Čula se grmljavina odozdo. Gračani, laku noć”, “Ima li ovome kraja?”, “Čuo sam kako dolazi i počelo tresti, Šestine”, “Opet tutnjava. Fakat ajd oladi više, matere ti…”, samo su neki od komentara potresenih stanovnika Zagreba.

NOVI POTRES U ZAGREBU, I TO 3.1 PO RICHTERU: ‘Ovaj se osjetio najjače nakon ona prva dva razorna’

Podsjetimo, u srijedu malo prije 18 sati, Zagreb je također pogodio potres. Snažno se osjetio jer je bio na dubini manjoj od kilometra. Prema službenom izvještaju Seizmološke službe Republike Hrvatske magnituda potresa iznosila je 3,1 prema Richteru, a intenzitet u epicentru V (pet) stupnjeva EMS ljestvice. Epicentar je bio oko četiri kilometra istočno od središta Zagreba, u Markuševcu. To je bio jedan od najsnažnijih potresa koji su pogodili Zagreb nakon onog prvog, 22. ožujka, koji je bio magnitude 5,5 prema Richteru.

It lasted for a bit too much btw

Short Gornja Dubrava my life is getting 0 sense literally my brain is life confused😂

