PEDIJATRICA KOJU KRIVE ZA SMRT DJEČAKA: ‘Kolege s Hitne više mi se ne javljaju, ali ja gradom hodam uzdignuta čela’

Nakon smrti dječaka Gabrijela, liječnici i osoblje Hitne pomoći u Metkoviću koji su “uključeni” u ovu tužnu priču počeli su okretati glavu od dr. Ksenije Kaleb i prestali je pozdravljati

Dr. Ksenija Kaleb, pedijatrica u Domu zdravlja u Metkoviću, u žižu javnosti dospjela je nakon smrti devetogodišnjeg Gabrijela Bebića koji je preminuo od posljedica sepse 11. prosinca prošle godine. Dječaka kojeg je danima mučio kašalj dvaput su vraćali kući iz metkovske Hitne pomoći, a dr. Kaleb jedina je prepoznala njegovo teško stanje.

Pa ipak, i ona je je pod istragom koju zbog dječakove smrti vodi Državno odvjetništvo, a bila je i pod inspekcijskim nadzorom Hrvatske liječničke komore, koji je utvrdio njezin “stručni propust”, odnosno da nakon postavljanja dijagnoze sepse nije “započela provođenje postupka liječenja akutnoga hipoksičnog zatajenja disanja i krvožilnog urušaja”. Drugim riječima, dječaku nije dala infuziju u svojoj ordinaciji i masku s kisikom.

PEDIJATRICA KOJOJ PRIJETI KAZNA ZBOG MALOG GABRIJELA: ‘Ovo je strašna uvreda, samo tražim pravdu’

“Da su učinili sve što su trebali, Gabrijel bi bio živ”

Slobodna Dalmacija piše da dr. Kaleb to nije učinila jer tehnički uvjeti u njezinoj ordinaciji ne dopuštaju pravilno pružanje pomoći tako životno ugroženom pacijentu, već je za to predviđena ambulanta Hitne pomoći koja je od ordinacije dr. Kaleb udaljena 30 sekundi hoda i gdje je otac Mišo Bebić najprije doveo Gabrijela, a odakle su ih uputili u ordinaciju dr. Kaleb uopće ne pregledavši dječaka. Dr. Kaleb, čim je vidjela u kakvom je stanju dječak, odvela ga je “kat niže”, u Hitnu pomoć.

“Ne želim biti ničiji Pedro, ništa nisam pogrešno učinila, već sam postupila kako bi trebao postupiti svaki odgovoran liječnik. Čistog sam obraza, svoj posao radim odgovorno i ne dopuštam da me se neopravdano proziva za nešto s čime apsolutno nemam ništa. Da su svi učinili ono što su trebali, Gabrijel ne bi ni dospio do moje ordinacije tog ponedjeljka, već bi bio u Splitu i danas bi bio živ”, kaže ona za Slobodnu Dalmaciju.

Ističe kako je već imala sličan slučaj petogodišnje djevojčice koja je u KBC-u Split preminula od zatajenja srca.

“Isto tako je dovedena na Hitnu pomoć u Metkoviću, gdje nije pregledana, a potom su je roditelji doveli k meni. I tada sam isto reagirala, prepoznala sam njezino teško zdravstveno stanje, odvela je na Hitnu pomoć i organizirala transport”, priča dr. Kaleb.

POTRESENI RODITELJI ISPRIČALI KAKO SU MOLILI LIJEČNIKE DA POMOGNU GABRIJELU: ‘Riječi pedijatrice nikada neću zaboraviti…’

“Hodam uzdignuta čela i svakoga mogu pogledati u oči”

Nakon smrti dječaka Gabrijela, liječnici i osoblje Hitne pomoći u Metkoviću koji su “uključeni” u ovu tužnu priču počeli su, kaže dr. Kaleb, okretati glavu od nje i prestali je pozdravljati.

“Kada me vide na cesti, okrenu glavu, isto kao da se nikada u životu nismo poznavali. Do trenutka Gabrijelove smrti i izbijanja afere uredno su mi se javljali. Čak i neki vozači Hitne pomoći, kao i spremačice, sebi su dali za pravo da mi “dignu” pozdrav i da pokraj mene prođu kao da se nikada nismo poznavali. Ja ne znam zašto je to tako? Valjda zbog toga što želim da hrvatska javnost zna istinu o tom tragičnom slučaju koji se nije smio dogoditi”, kazala je ova metkovska pedijatrica za Slobodnu Dalmaciju.

Kaže, međutim, da se ne uzrujava previše oko toga i dodaje: “Svojim gradom hodam uzdignuta čela i svakoga mogu pogledati u oči, a oni znaju kako im je”.

KAZNIT ĆE JEDINO LIJEČNICU KOJA JE POMOGLA GABRIJELU? Otkriveni šokantni detalji istrage smrti dječaka u Metkoviću

Odvjetnik: Zatražio sam od Komore da ukine svoj nalaz

Metkovci su joj već organizirali skup podrške na što je, kaže, izuzetno ponosna, a i ravnatelj Doma zdravlja stao je na njezinu stranu. Dr. Kaleb šokirana je stavom Hrvatske liječničke komore te njihovim izvještajem za koji kaže da je napravljen mimo svih činjeničnih stanja. Odvjetnik iz Zagreba, Antonio Volarević, koji je zastupa u ovom slučaju već je poduzeo niz mjera prema Komori i Ministarstvu zdravstva.

“Zatražio sam od HLK-a da ukine nalaz i proglasi rad svoje Komisije protupravnim iz razloga što Komisija nije bila sastavljena sukladno njihovu Pravilniku o stručnom nadzoru te sam podnio zahtjev da se provede novi nadzor sa zakonito sastavljenom komisijom. Po Pravilniku HLK-a, u Komisiji koja obavlja inspekcijski nadzor mora biti većina liječnika one specijalizacije koju ima i nadzirani liječnik, u ovom slučaju iz pedijatrije. No, od petero članova Komisije iz našeg slučaja, samo ih je dvoje sa specijalizacijom pedijatra, koju ima i nadzirana dr. Kaleb. To vam je isto kao da vam na kaznenom sudu umjesto trojice kaznenih sudaca, odluku donose dva kaznena suca i jedan zemljišnoknjižni sudac”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju odvjetnik dr. Kaleb.

PROCURIO TAJNI NALAZ INSPEKCIJE O SMRTI DJEČAKA: Što je točno krenulo krivo i tko je odgovoran?