Nevrijeme je u poslijepodnevnim satima zahvatilo hrvatsku obalu. Grmljavinsko nevrijeme je poharalo Metković i Vrgorac. Kiša nije zaobišla ni otoke, piše Dalmacija danas, a izazvala je i probleme na A1.

Društvenim mrežama se širi snimka sa izlaza Vrgorac. Automobili su zapeli, a jedan čovjek je iz auta vukao psa kroz vodu visoku do koljena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Već sutra prži sunce

Iako je danas nevrijeme poharalo Dalmaciju, rema DHMZ sutra bi situacija trebala biti mirnija.

U nedjelju nas očekuje Pretežno sunčano i vruće, na Jadranu vedro. Sredinom dana je u gorskim predjelima uz lokalni razvoj oblaka moguće malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab. Na moru će puhati slaba do umjerena bura, mjestimice s jakim udarima, podno Velebita i olujnim, a popodne prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti od 16 do 20, duž obale od 22 do 26, a najviša dnevna većinom između 30 i 35 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oglašen je i meteolaram, ali zbog visokih temperatura.