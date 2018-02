METEOROLOZI UPOZORILI NA NOVU PRIJETNJU KOJU NOSI POLARNI VAL: ‘Pojavit će se ‘crni led’, smrtonosna opasnost na cestama’

‘Među prve prijetnje s kojima se suočavaju vozači tijekom zimskih mjeseci je i ona najopasnija od svih – sklizak i teško uočljiv, a potencijalno smrtonosan crni led’.

Hrvatska trenutno doživljava vrhunac polarnog vala s najnižim temperaturama koje ponegdje padaju i na -20 stupnjeva Celzijevih. Zbog jakog vjetra osjećaj hladnoće je još jači, no od petka se ponovno očekuje postupno zatopljenje i lagano slabljenje sibirskog vala kojeg su inozemni mediji slikovito nazvali ‘Beast from the East’ (Zvijer s istoka).

‘ZVIJER S ISTOKA’ HARA STARIM KONTINENTOM: Val sibirske hladnoće u Europi dosad odnio 40 života, posebno šokantan je slučaj iz Slovenije

No, meteorolozi su upozorili na novu opasnost koja će vrebati u petak i subotu, a radi se o ledenoj kiši i zaleđenim cestama, odnosno pojavi takozvanog crnog leda.



Kako najavljuje AccuWeather, velika je mogućnost pojave crnog leda diljem Europe nakon što prođe polarni val.

‘Među prve prijetnje s kojima se suočavaju vozači tijekom zimskih mjeseci je i ona najopasnija od svih – sklizak i teško uočljiv, a potencijalno smrtonosan crni led’.

Crni se led stvara na prometnicama kada pada kiša, a temperatura zraka je ispod nule. Upravo se takvo vrijeme očekuje tijekom vikenda na kopnenom dijelu Hrvatske. Crni led zapravo je sloj leda koji nastaje na cestam kojima automobili ne prometuju često. Kroz njega se vidi asfalt, po čemu je opasnost i dobila ime. Ovaj je led, naime, nemoguće uočiti sve dok se automobilom ne dođe na njega.

U vožnji je potreban poseban oprez

Accuweather je naveo i pet savjeta kojih se trebate držati kako bi rizik sveli na minimum: