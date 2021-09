Kiša u petak najavila nam je kraj ljetnih prilika i vratila u prosječne ranojesenske okvire. Subotnje zatišje je bilo samo kratkotrajno, novi frontalni sustav iz Genovskog zaljeva glavninom i intenzitetom stiže u noći na ponedjeljak, javlja meteorologinja Željka Pogačić za RTL.

Tijekom dana će se naoblačiti, oboružajte se kišobranima, čizmama i kabanicama, upozorio je za N1 meteorolog Bojan Lipovšćak.

Nedjeljno prijepodne će najoblačnije biti uz obalu i u gorju, uz lokalne pljuskove. U nizinama će u početku biti dosta sunca, ali na zapadu uz postupno sve više oblaka bit će i slabe kiše. Uz jugo, većinom slabo do umjereno, najniža će temperatura na moru biti od 18 °C do 20 °C, a na kopnu uz lokalnu ranojutranju maglu od 11 °C do 14 °C.

Poslijepodne će na zapadu kopna, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, biti više oblaka i povremeno malo kiše, ali lokalnog i kratkotrajnog karaktera. No, navečer i u noći na ponedjeljak stiže izraženije nevrijeme. Prije nego stigne, popodne će biti relativno ugodno uz 20-ak Celzijevih stupnjeva, ali svakako za duge rukave.

Sunačano na istoku zemlje

Popodne će na istoku zemlje biti dosta sunčanog vremena i topline. Bez značajnijeg vjetra i uz temperature od 22 °C do 24 °C bit će ugodno toplo. Ipak, na zapadu Slavonije i duž Posavine računajte na lokalne pljuskove.

Popodne se lokalne nestabilnosti očekuju većinom u zaobalju, rijetko uz obalu srednjeg i južnog Jadrana. Bit će uz to i djelomice sunčano. Uz umjereno jugo i temperature od 24 °C do 26 °C ostaje i dalje toplo. No, navečer slijedi nova porcija jače kiše, lokalno na sjeveru Dalmacije i obilne.

Na sjevernom Jadranu i u gorju će i nedjeljno popodne biti promjenjivo i ne posve stabilno uz lokalne pljuskove. Većinom će puhati slabo jugo stoga će ostati i dalje razmjerno toplo. Prema večeri stižu nevere. Kiša će biti sve izraženija, često i obilnija uz na udare jako jugo.

Idući tjedan na kopnu i moru

Kišobrani će trebati na kopnu i u ponedjeljak prijepodne, a onda ih možemo zaboraviti barem do idućeg vikenda. Prvi dio tjedna bit će osjetno hladniji, posebice ujutro, sve češće uz maglu. Prema kraju tjedna će uz južinu biti opet sve toplije.

Nakon razvedravanja uz buru pod Velebitom, od sredine tjedna raste vjerojatnost za oblačnije vrijeme u Dalmaciji, osobito na njezinom krajnjem jugu. Bit će i malo svježije nego ovih dana.

Nestabilnosti će biti sve do utorka, u cijeloj zemlji dok se ostatak radnog tjedna čini prilično povoljan za sve prave jesenske radove na otvorenome, javlja meteorologinja Željka Pogačić.

Mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a prognozirao je za HRT da će od utorka biti uglavnom suho i pretežno sunčano. Na sjevernom i srednjem Jadranu puhat će umjerena, mjestimice i jaka bura, a na južnom dijelu sjeverozapadnjak.