Nakon barem djelomice sunčanog četvrtka i petka, ali uz maglovito i hladno jutro, vikend će biti oblačniji. Povremeno može pasti i malo kiše, a u noći na nedjelju i u nedjelju u gorju i snijeg. Odveć sunca neće biti ni početkom radnog tjedna. Štoviše, prema srijedi raste vjerojatnost za nove oborine, osobito u Gorskom kotaru, prognozirala je Kristina Klemenčić Novinc iz DHMZ-a za HRT.

Na Jadranu će naoblaka biti promjenljiva, a povremena kiša tijekom vikenda je moguća uglavnom na južnom dijelu, od utorka i drugdje. Osim kiše, nekima će vjerojatno smetati i bura, koja će često biti jaka, posebice na sjevernom dijelu i olujna. Temperatura zraka bit će u padu, osobito najviša dnevna.

I u petak još djelomice sunčano

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano vrijeme, no ujutro u Posavini valja računati na maglu. Novi porast naoblake sa zapada slijedi u noći na subotu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. U središnjoj Hrvatskoj vjetar slab ili čak tiho pa će jutarnja magla biti česta, kao i mraz. Danju barem djelomice sunčano uz najvišu temperaturu zraka između 7 i 9 °C.

Na zapadu zemlje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim popodne, osobito u Gorskim krajevima. Prema večeri porast naoblake, a u Istri mjestimice može pasti malo kiše. Na sjevernom Jadranu će zapuhati jugo, a ugorju većinom bez vjetra pa će ujutro biti magle, osobito u kotlinama Like.

Jugo će zapuhati i u Dalmaciji. Uz djelomice sunčano vrijeme te promjenjivu naoblaku najviša temperatura zraka bit će od 13 °C u unutrašnjosti do 16 °C na otocima. Podjednake vrijednosti i na krajnjem jugu Hrvatske. Sa slabim i umjerenim jugom povremeno će stizati i oblaci. More malo do umjereno valovito, temperature još uvijek oko 20 °C.

Oblačan vikend

Za vikend u unutrašnjosti pretežno oblačno. Kraća sunčana razdoblja početkom vikenda su moguća u središnjoj Hrvatskoj, a u nedjelju i u unutrašnjosti Dalmacije. Gdjegod može pasti malo kiše, a u gorju u noći na nedjelju i u nedjelju i snijeg. Prolazno će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Početak radnog tjedna u sjevernim će krajevima obilovati oblacima te maglom, dok će se u Lici te osobito unutrašnjosti Dalmacije oblaci raskinuti.

Na Jadranu će naoblaka u početku biti promjenjiva i zapuhat će bura umjerena i jaka, podno Velebita povremeno i olujna. Najviše oblaka bit će na jugu Jadrana, gdje će povremeno padati kiša. U drugom dijelu vikenda sve više sunca i slabljenje bure, no u ponedjeljak poslijepodne novo naoblačenje sa zapada. Danju malo manje toplo, prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Meteorologinja RTL-a Damjana Ćurkov Majaroš također je prognozirala oblačniji i tmurniji vikend. Ujutro česta magla, a još u subotu su moguća i kraća sunčana razdoblja. Od nedjelje većinom oblačno s povremenim oborinama, kojih će tijekom vikenda biti uglavnom u gorju, a zatim sredinom novog tjedna izgledno i drugdje. Jutarnja temperatura u blagom porastu, danju će uz sjeverni vjetar biti osjetno hladnije.

Na Jadranu idućih dana nestabilno - bit će promjenjivo oblačno, oborine se očekuju uglavnom u Dalmaciji i to južnije od Splita. Bura će pojačati pa će u dane vikenda imati jake i olujne udare, a zatim početkom novog tjedna samo kratki predah od jakog vjetra jer će već u srijedu jačati jugo.