Na kopnu je danas najveća vjerojatnost kiše i grmljavine, a nestabilno vrijeme završava sutra. Od nedjelje slijedi sunce i vrućina - temperatura raste na vrijednosti koje predstavljaju umjerenu opasnost za zdravlje, objavljeno je u Meteo kutku HRT-a. Na Jadranu se očekuje jak toplinski val koji može djelovati na zdravlje, a predviđa se velika i vrlo velika opasnost, pogotovo početkom idućeg tjedna.

Dnevna temperatura ići će do 37°C, a noći će biti vrlo tople više dana u nizu. U nastavku slijedi detaljna prognoza koju je za HRT iznio Tomislav Kozarić.

U petak na kopnu nestabilnije s grmljavinom, na Jadranu vruće

U petak će vjerojatnija biti i grmljavina. Iako će prizemno biti malo povišen tlak i topao zrak, po visini će kružiti razmjerno vlažan i hladniji zrak. Stoga se nad kopnom, pogotovo u istočnoj Hrvatskoj, u petak očekuje nestabilnije vrijeme. Veći dio dana djelomice sunčano, a uz jači razvoj oblaka mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Ujutro ponegdje magla. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura oko 30°C.

Poslijepodne će i u središnjim predjelima porasti vjerojatnost za lokalno malo kiše ili pljusak s grmljavinom, a dan će početi uz pretežno i djelomice sunčano. Ujutro ponegdje može biti magle. Najniža jutarnja temperatura oko 17 stupnjeva, danju većinom vruće.

Vrućina će najizraženija biti na dijelu sjevernog Jadrana uz umjerenu opasnost od djelovanja na zdravlje, a u Lici temperatura može porasti do 29°C. Prevladavat će sunčano, u Gorskome kotaru poslijepodne uz jači razvoj oblaka i poneki kratkotrajni pljusak s grmljavinom koji može zahvatiti i riječko područje. Po kotlinama gorskih predjela ujutro ponegdje magla. U noći i ujutro umjerena, podno Velebita na udare i jaka bura, zatim će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.

U Dalmaciji će biti obilje sunca, temperatura će danju dosezati i 34°C, a noć će također biti topla. Ujutro slaba i umjerena bura, od sredine dana umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak uz većinom malo valovito more temperature oko 26°C.



Na južnom Jadranu će dominirati vedrina, nakon tople noći i jutarnjeg burina. Danju do umjeren jugozapadnjak, na otvorenom moru sjeverozapadnjak, a najviša temperatura oko 32°C. Na otvorenom, more ponegdje umjereno valovito".

Sljedećih dana sve sunčanije i stabilnije

U subotu se na zapadu unutrašnjosti smanjuje vjerojatnost pljuskova, a još su izgledni na istoku gdje, kao i sutra, mogu biti izraženiji. Od nedjelje posvuda pretežno sunčano i stabilno. Vjetar većinom slab. Bit će vruće, početkom idućeg tjedna moguće su već tople noći, a danju temperatura i do 35°C.

Na moru će tada temperatura rasti i do 37°C, noći će biti vrlo tople te će rasti opasnost od vrućine. Toplinski val Jadran će zahvatiti u subotu kada u Dalmaciji može biti lokalnih popodnevnih pljuskova. Od nedjelje potpuno sunčano i vedro. Puhat će većinom umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak", prognozirao je Tomislav Kozarić.