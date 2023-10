Početkom prvog listopadskog radnog tjedna bit će stabilno, sunčano i iznadprosječno toplo, ali u unutrašnjosti nakon svježeg jutra, često i maglovitog, dok će na Jadranu biti umjerene, samo lokalno i jake bure, u utorak prolazno umjerenog juga.

U srijedu i četvrtak nestabilnije, mjestimice uz malo kiše, te u većini unutrašnjosti manje toplo, na sjevernom Jadranu uz gdjegod jaku buru, podno Velebita vjerojatno i s olujnim udarima, a prema kraju tjedna opet mirnije i stabilnije, prognozirao je meteorolog Dragoslav Dragojlović za HRT.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Meteorologinja RTL-a Damjana Ćurkov Majaroš prognozirala je da će u srijedu uz blizinu slabe hladne fronte stići nešto vlažnog zraka pa će se skupljati više oblaka, a ponekog pljuska može biti uglavnom na zapadu zemlje. Zapuhat će sjeverni vjetar i bura uz koje će se temperatura malo sniziti, ali i dalje će biti toplo za doba godine.

U ponedjeljak sunčano i toplije

U ponedjeljak u Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Ujutro mjestimice magla, osobito uz Savu i Dravu. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 12 °C, a najviša dnevna uglavnom oko 25 °C. Podjednaka temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prevladavati sunčano, ujutro mjestimice s kratkotrajnom maglom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni.

Na sjevernom Jadranu pretežno vedro, a u gorju ujutro kratkotrajna magla, zatim mala do umjerena naoblaka. Ujutro uz obalu umjerena do jaka bura, a zatim tijekom dana sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 10 °C, uz obalu između 17 i 20 °C. Najviša dnevna od 23 do 25 °C, na moru između 26 i 28 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Dalmaciji također sunčano i iznadprosječno toplo, u njezinoj unutrašnjosti Dalmacije ponegdje s umjerenom naoblakom. Ujutro uz obalu bura, a tijekom dana prema otvorenom moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14 °C, uz obalu između 18 i 20 °C, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 29 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iznadprosječno toplo i na jugu Jadrana, uz obilje sunčana vremena. Ujutro umjerena i jaka bura, a tijekom dana zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Promjenjivije nakon utorka

Idućih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano, pa i sunčanije, te i dalje razmjerno toplo, osobito u utorak. U srijedu malo niža dnevna temperatura zraka, a uz prolazno više oblaka ponegdje može pasti i malo kiše, i to uglavnom u sjevernim krajevima. Ujutro će biti svježe, mjestimice s maglom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Jadranu obilje sunčana i vrlo toplog vremena, na sjevernom dijelu povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a u utorak prolazno jugo, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.