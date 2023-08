Iako će doći do razvedravanja i dalje postoji mogućnost za malo kiše ili kraći lokalni pljusak, osobito u gorju, te na jugu i istoku. Ujutro na kopnu mjestimice će biti magla.

Vjetar će puhati uglavnom slab, na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak, a od sredine dana jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.

Ipak, upozorava meteorologinja RTL-a Ana Bago Tomac, još neće biti posve stabilno - kratkotrajni pljuskovi mogući su u dalmatinskom zaleđu, a rijetko i na obali.

Nestabilno četvrtak ali i petak

U četvrtak više sunčanog vremena i porast temperature zraka, ali još ponegdje i kiša, na jugu i grmljavina. Sasvim stabilno neće biti ni u još topliji petak, a tijekom pretežno sunčanog i mjestimice opet vrućeg vikenda poneki kratkotrajni pljusak moguć je samo u gorju, prognozirala je Tanja Renko za HRT.

U četvrtak na istoku unutrašnjosti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom uglavnom u prvom dijelu dana, a samo rijetko može i zagrmjeti. Prema večeri smanjenje naoblake. Vjetar uglavnom slab sjeverni i sjeverozapadni. Bit će podjednako toplo kao i srijedu. U središnjoj Hrvatskoj danju malo toplije nego u srijedu jer će biti sunčanih razdoblja, posebno poslijepodne, a još ujutro i dio prijepodneva treba računati na mjestimičnu kišu. Vjetar uglavnom slab.

I u gorskoj Hrvatskoj slab vjetar, uz mnogo oblaka i mjestimične kiše, ujutro moguća i magla. Na sjevernom će Jadranu biti za mnoge povoljnije vrijeme jer će kiše biti manje i samo lokalno, a i vjetar će oslabjeti pa će biti toplije.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije promjenjivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima, no i s mjestimičnim neverinima, češće prijepodne. Vjetar slab do umjeren promjenjiva smjera, većinom sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20 °C, a najviša dnevna između 25 i 27 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske također nestabilno i vrlo promjenjivo, no navečer će se vrijeme postupno smirivati. Ujutro će uz obalu puhati sjeverni vjetar i bura, a zatim sjeverozapadnjak pa će i more biti u smirivanju.

Sunčani vikend

U petak će na sjevernom Jadranu biti još ponekog pljuska, vjerojatnije ujutro i prijepodne, dok će u Dalmaciji prevladavati sunčano. Za vikend posvuda obilje sunca i povratak ljetnog ugođaja, a kako će i vjetar biti slab do umjeren sjeverozapadni, vjerojatno će mnogima biti idealno za sve morske radosti.

U unutrašnjosti u petak već mnogo stabilnije nego prošlih dana, a lokalno malo kiše može pasti samo u gorju. U subotu i nedjelju većinom sunčano, vrlo toplo i vruće, a tek će mjestimična jutarnja magla podsjećati na to da smo zakoračili u jesenski mjesec, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.