METEOROLOGINJA UPOZORAVA DA NAS ČEKA FILMSKI SCENARIJ: ‘Mogli bismo imati tri od pet katastrofa. Odradili smo potres i epidemiju…’

Dunja Mazzocco Drvar: ‘Čekaju nas definitivno grde stvari. Odlučila sam se za pristup preko filmova katastrofe kako bih na slikovit, filmski način prikazala što se sve očekuje da će se događati vezano uz klimatske promjene’

Vrsna znanstvenica i meteorologinja RTL-a Dunja Mazzocco Drvar osmislila je popularno-znanstveno predavanje o klimatskim promjenama naslovljeno prema stihu pjesme Queen, “Thunderbolt and lighting very very frightening me!”. U najavi Mazzocco Drvar kaže: “Klimatske promjene su puno sporije i znatno kompleksnije nego u filmovima katastrofe, ali se ipak događaju puno brže nego što mislimo”.

“Čekaju nas definitivno grde stvari. Odlučila sam se za pristup preko filmova katastrofe kako bih na slikovit, filmski način prikazala što se sve očekuje da će se događati vezano uz klimatske promjene. Pri tom je zanimljivo da smo većinu toga što će se događati već vidjeli na filmskom platnu, samo nismo svjesni da su to stvari koje ćemo sve češće i češće gledati u prirodi, za stvarno”, rekla je Mazzocco Drvar za Novi list.

Za pandemiju koronavirusa koja je pogodila ne želi reći da je posljedica klimatskih promjena jer riječ sugerira da se nešto događa što će imati neke posljedice koje se možda hoće a možda neće dogoditi. “Međutim, klimatske promjene se događaju sada i te efekte klimatskih promjena, ne posljedice, osjećamo stalno. Pojavnosti klimatskih promjena, možda je pojavnost bolja riječ nego posljedica.”

Napravili smo nešto našoj atmosferi

Na pitanje što se to zapravo dogodilo s klimom, kaže kako smo mi nešto napravili našoj atmosferi, a ona nam sad to na neki način vraća. “Industrijskim procesima i spaljivanjem fosilnih goriva unijeli smo prevelike količine stakleničkih plinova u atmosferu i ona jednostavno više ne može držati taj balans koji je držala prije. I zbog toga se klima mijenja. Ono što ljudi, neki, ne žele prihvatiti je to da se tu radi o ljudskom utjecaju, ali mislim da je sada već i previše dokaza o tome da to je ljudski utjecaj”, tvrdi Mazzocco Drvar.

Rješenje problema međutim nije jednostavno, čemu u prilog govore i protekli mjeseci kada se svijet zaustavio zbog koronavirusa.

“Najjednostavniji način da riješite zagađenje je da maknete sve ljude s ceste, odnosno da im ne date da voze automobile. Imali smo priliku vidjeti kako to izgleda i jako brzo smo se riješili zagađenja. Uopće nije bio problem. Ali, kako smo to zapravo podnijeli, koliko je ljudi ostalo bez posla, koliko će ih trpjeti ekonomske posljedice!? Sve to ćemo tek vidjeti. Uvijek je to dvosjekli mač i nije problem koji se može plošno rješavati. Zato ga i nismo do sada riješili”, kaže Mazzocco Drvar te dodaje da bi bila zadovoljna već i s tim da su ljudi vidjeli da pitanje pandemije ima veze i s klimatskim promjenama.

Suho i vruće ljeto

Njena predviđanja vremenskih prilika za ovo ljeto da će ljeto biti i vruće i suho, prenijeli su gotovo svi drugi portali, pa i s preuveličanim naslovima, napominje Mazzocco Drvar. “Ja prognoziram jedno od tri ili četiri najtoplija ljeta u povijesti, što je po meni zapravo umjereno ljeto. Naime, kada govorimo o klimatskim promjenama, kada govorimo o tome da nam je realno za očekivati da će nam svaka slijedeća godina, pogotovo ljeta, biti sve toplija, onda mislim da četvrto ljeto po redu i nije nešto strašno.

Druga stvar je ta što je ovo prognoza za Europu, a u Europi bi to moglo biti jedno od najtoplijih ljeta, prvo ili drugo. E sad, ako ne pročitate tekst kako treba opet bi mogli shvatiti da se to odnosi na Hrvatsku, makar se odnosi na kontinent. Na koncu tu je suša i to je već ozbiljno. To je onaj dio gdje sam s pravom prenesena sa »ovo nikad nisam vidjela«. Zaista nikada nisam vidjela da su svi meteorološki modeli tako unisono prognozirali suho ljeto. I svi ti naslovi »ovo je neviđeno u mojoj dugoj karijeri« odnose se na tu suhoću i na činjenicu da sam zapravo iznenađena ponašanjem meteoroloških modela a ne nužno ponašanjem vremena. A to možete pročitati samo ako pročitate cijeli članak a ne samo naslov”, kaže Mazzocco Drvar.

Još jedna katastrofa čeka Zagreb

Grad Zagreb je izdao publikaciju, odnosno Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba u kojoj su pobrojani potres, poplava, industrijske nesreće, ekstremne temperature, epidemije i pandemije.

“Mislim da bi ove godine mogli imati tri od pet katastrofa koje prijete Zagrebu. Odradili smo potres, odradili smo epidemiju, a sad bi nam mogli doći i toplinski valovi koji su, s ovim klimatskim promjenama postali naša realnost. Jednostavno ne prođe ljeto a da nemamo barem jedan”, podsjeća Mazzocco Drvar.

Toplinski val traži od čovjeka da se brani i hladi, to znači da ćemo i opet upaliti sve klime, a onda ćemo i opet zagaditi klimu da se krug zatvori po lošem, piše Novi list. Mazzocco Drvar napominje da svi povoljni utjecaji proizašli iz krize s koronavirusom na prirodu neće dugo trajati. “Znanstvenici su jako brzo izračunali da su to jako mali padovi i da ćemo se jako brzo vratiti tamo gdje smo bili taman da sve bude kao da ništa nije ni bilo. Tako da je taj mali, kratki period smanjenja nepovoljnog utjecaja na prirodu apsolutno premali i vrlo brzo će se u brojkama izgubiti da nećemo ni primijetiti da se dogodio.”

Utjecaj na bolesti

Priča o klimatskim promjenama, dodaje, nije samo pričao o polarnim medvjedima koji nemaju stanište pa izumiru, crvenim pandama ili ledu na Artiku koji se topi. “Klimatske promjene su puno više od toga i itekako imaju utjecaj na svakoga od nas. Prije svega su tu bolesti. Bolesti su uvijek bila ona najbolja točka da osvijestim ljude da je to nešto što se događa njima.”

Mazzocco Drvar podsjeća na to kako smo prije dvije godine imali šestoro ljudi koji su bili zaraženi groznicom zapadnog Nila kojeg su donijeli komarci što se zbog klimatskih promjena šire na puno veća područje nego do sada.

“U roku od nekoliko dana tad su se rasprodali svi repelenti. Sada kad je došla korona svi smo pokupovali dezinficijense. Jednostavno, ljudi se počinju brinuti tek kad osjete da je to nešto što se događa njima, a ne polarnim medvjedima. Zato mi je bolest dobar medij kroz koji mogu ljudima pokazati da je to direktno posljedica klimatskih promjena”, kazuje Mazzocco Drvar za Novi list.

