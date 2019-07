METEOROLOGINJA OPISALA BURU U DALMACIJI: ‘Malo je nedostajalo da imamo uragan u zadarskom zaleđu’

“Kad vjetar konstantno ima orkansku snagu, on razara. Za ilustraciju, to je samo za nijansu, za pišljivi metar po sekundi ili malo manje od 4 kilometra na sat, slabije od prve kategorije Saffir-Simpsonove uraganske skale. Malo je, dakle, nedostajalo, da imamo uragan u zadarskom zaleđu”, ističe meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar

Od srijede navečer duž obale, naročito u Dalmaciji, puše orkanska bura koaj je izazvala niz nevolja stanovnicima uključujući prekide na brodskim, trajektnim i katamaranskim linijama.

Snagu orkanske bure koja od sinoć puše u Dalmaciji, opisala je RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar u svojoj objavi na Facebooku iznijevši i jednu zanimljivu činjenicu.

“Bura njiše kuglice na boru. Iza zatvorenih prozora”

“U drugom dijelu noći bura je pod južnim Velebitom udarala preko 160 kilometara na sat. Žestoko. Dobro raspoloženi Splićani, a znamo da su za vladavine bure Dalmatinci u pravilu dobro raspoloženi, javljaju da im se od bure njišu kuglice na boru. Iza zatvorenih prozora, jasno. No, nije to sve. U ovoj situaciji zanimljivija je činjenica da je srednja brzina vjetra noćas dosegnula 32 m/s, odnosno 115 km/h. To je zaista iznimno rijetko, da ne kažem zanimljivo. Bura je po svojoj naravi mahovita i opasna je upravo zbog udara koji su u pravilu dva do dva i pol puta jači od konstante. Međutim, kad vjetar konstantno ima orkansku snagu, on razara. Za ilustraciju, to je samo za nijansu, za pišljivi metar po sekundi ili malo manje od 4 kilometra na sat, slabije od prve kategorije Saffir-Simpsonove uraganske skale. Malo je, dakle, nedostajalo, da imamo uragan u zadarskom zaleđu”, objasnila je.

