METEOROLOGINJA OBJASNILA POVEZANOST IZMEĐU VLAŽNOGA ZRAKA I ŠIRENJA KORONAVIRUSA: ‘Najvažniji dan bit će nam subota’

‘U fizikalnom smislu zapravo je najjednostavnija i najjasnija teorija koja povezuje širenje virusa sa sadržajem vlage u zraku’, kaže RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar

Dok znanstvenici rade na cjepivu šire se mnoge teorije o opstanku virusa Covid-19 ili koronavirusa u zraku te kako na to utječu vremenske prilike. O tome je za RTL Danas govorila meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar.

“U fizikalnom smislu zapravo je najjednostavnija i najjasnija teorija koja povezuje širenje virusa sa sadržajem vlage u zraku. Naime, kapljice vlage koje izađu iz našega tijela kada kašljemo ili kada kišemo zapravo se spoje s vlagom iz zraka i ako tih kapljica zraka ima puno one tada padnu na tlo i ne mogu se više širiti dalje kao što se mogu primjerice u suhom zraku”, kazala je.

‘Preporuča se dodatno vlaženje stanova’

“Postoje i teorije koje to potvrđuju, a rađene su prije nekoliko godina uglavnom vezano uz gripu. Međutim, tu se radi o sadržaju vlage koji je znatno veći nego što mi u ovom trenutku i općenito imamo na ovom području na planeti – uglavnom, od 65 do 70 posto vlage u zraku što je znatno više”, dodala je RTL-ova meteorologinja.

Potom je upozorila na dinamiku vlage u zraku kakva bi trebala biti idućih dana u Hrvatskoj.

“Možemo vidjeti da je ona sad uglavnom iznad 60 i tako će se i zadržavati. Vjerojatno ste i primijetili da je u vašim stanovima ovih dana negdje oko 30 ili 40 posto, pa se svakako preporuča da se osigura neki dodatni vid vlaženja stanova pogotovo ako ih se još uvijek grije. Najvažniji dan u doglednom periodu će biti subota, a to je ujedno i dan kada će ova aktualna toplina biti na vrhuncu”, najavila je RTL-ova meteorologinja.

‘Za vikend nas čeka osjetno zahladnjenje’

S time donekle ima veze i teorija da toplo vrijeme ne odgovara širenju virusa, no kako je Mazzocco Drvar objasnila toplina i vlažnost zraka su u jako dobroj vezi.

“Naime, topliji zrak može sadržavati više vlage pa onda imamo situacije koje zovemo sparinama – to je ono kad je jako vlažno i toplo vrijeme. Međutim, prema dostupnim istraživanjima i dokazima koje imamo jasno je da se virus širi i u toplijim dijelovima planete i tu činjenicu ne možemo zanemariti. A čak da je to i moguće, u sada dostupnim znanstvenim istraživanjima pokazuje se da je riječ o nekim temperaturama od 23 ili čak 27 stupnjeva koje nigdje u ovim trenucima u Europi nemamo i nećemo imati. Ovih ćemo se dana zadržavati na negdje oko 20 stupnjeva, a za vikend nas čeka osjetno zahladnjenje”.

‘Izalazak na otvoreno ne može odmoći’

Mazzocco Drvar pojasnila je kakvo će to biti zahladnjenje u subotu.

“Temperatura će se spustiti za 15-ak stupnjeva i onda ćemo na kopnu sljedećih dana imati maksimalnu temperaturu od dva do pet stupnjeva, a na moru će one biti ispod 10. Uz to bit će i vrlo vjetrovito – treća marčana bura koja nam slijedi bit će znatno jača od ove prve dvije koje smo imali. U unutrašnjosti će to biti sjeverac, a znamo da je to vjetrovito vrijeme zapravo dosta neugodno za ljudski organizam”, upozorila je.

Sve to, kaže, znači privremeni povratak na zimski način života i pojačavanje grijanja u stanovima.

“Drugim riječima, bez obzira na klimu i bez obzira na aktualno vrijeme treba se pridržavati savjeta koje svakodnevno primamo i biti vrlo odgovorni prema sebi i prema drugima. Izlazak van nam ne može odmoći, pogotovo ako to ne možemo napraviti sami ili u nekim manjim grupama – dakle, ne izlažući se nekom bliskom kontaktu s drugim osobama. Bit će dosta sunca, bez obzira na ovu promjenu vremena. Sunčano vrijeme je povoljno, a u našem narodu je poznato da je marčano sunce prilično žestoko”, kaala je RTL-ova meteorologinja.

