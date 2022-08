Idućih dana opet nam slijedi "pravo" ljeto - prevladavat će sunčano i vruće, tek ponegdje s umjerenom naoblakom. Najviša dnevna temperatura zraka u petak i dane vikenda u mnogim će mjestimima biti oko 35 °C, gdjegod i viša, pa će opet diljem Hrvatske postojati opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje, kazao je meteorolog Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a u vremenskoj prognozi za HRT.

Noći će biti tople, s najnižom temperaturom zraka višom od 20 °C, i to ne samo na Jadranu, nego i mjestimice u unutrašnjosti. Vjerojatnost pljuskova značajnije se povećava tek početkom idućeg tjedna.

Srijeda pretežno suha, sunčana i vruća…

U srijedu će, kaže meteorolog Dragojlović, na istoku zemlje većinom biti sunčano i vruće. Sredinom dana i poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka mala je vjerojatnost za lokalne pljuskove, i to uglavnom u zapadnoj Slavoniji. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18 °C, a najviša dnevna između 31 i 33 °C. Podjednaka temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Prevladavat će sunčano, samo ponegdje s umjerenom nablakom. Vjetar većinom slab istočni i sjeveroistočni.

Na sjevernom Jadranu većinom sunčano i vruće uz narančasti - drugi od tri stupnja upozorenja na toplinski val. U gorskim krajevima povremeno umjerena naoblaka, ali zadržat će se uglavnom suho. Ujutro će uz obalu puhati umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 15 °C, uz obalu između 22 i 24 °C. Najviša dnevna od 27 do 29, na moru između 32 i 34 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, uz toplu noć uz obalu. U unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mala vjerojatnost za kratkotrajne pljuskove. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 22 °C, uz obalu između 23 i 26 °C. Najviša dnevna uglavnom između 31 i 34 °C. I na jugu Hrvatske podjednako vruće, te većinom sunčano, tek ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni.

Slijede stabilniji i topliji dani

U unutrašnjosti idućih dana pretežno sunčano i vruće, u petak ponegdje s temperaturom višom i od 35 °C, pa će i biti upozorenje na toplinski val. Vjetar većinom slab, u subotu mjestimice umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

I na Jadranu obilje sunčanog vremena s visokom dnevnom temperaturom zraka, a i noći će biti tople, s temperaturom ponegdje i oko 25 °C. Vjetar većinom slab zapadni i jugozapadni, a u subotu će na sjeverom i srednjem dijelu zapuhati umjerena do jaka bura", kazao je u vremenskoj prognozi za HRT mr.sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.