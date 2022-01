Sve koje je jutros dočekao prvi ovogodišnji snijeg, svakako zanima hoće li ga idućih dana i tjedana biti još ili je to - to. Prema onome što nam je rekao RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić, ipak se čini da je to - to. Izuzev u Gorskome kotaru, gdje je stvorio pravu zimsku idilu, drugdje u kontinentalnoj Hrvatskoj snježni pokrivač bio je vrlo tanak: od slabašnog centimetra snijega u Križevcima, na aerodromu u Osijeku i na zagrebačkom Griču, četiri centimetra u Karlovcu i deset u Gospiću do već "dubokih" 20 u Delnicama i na Plitvičkim jezerima te 27 centimetara u Begovom Razdolju.

Mraz, bura, hladnoća, ali ne i snijeg

"Malo više snijega palo je u gorju, do 10 centimetara novog snježnog pokrivača. U Gorskom kotaru je, primjerice, prava snježna idila, dok je drugdje na to ipak samo dekorativni snijeg, centimetar do dva snježnog pokrivača. I neće ga više biti do kraja tjedna. Možda još u utorak prohuja pokoja pahulja, ali ništa od toga neće se hvatati za tlo", kazao je Ribarić.

No i bez snijega idući dani ostat će hladni i vrlo vjetroviti.

"Do sredine tjedna vrlo vjetrovito bit će na Jadranu gdje će velik dio obale i otoci biti odsječeni od ostatka kopna. Puhat će olujna i ne samo na udare orkanska bura, s udarima od preko 150 kilometara na sat, osobito podno Velebite i na tim, 'ajmo reći, tradicionalnim lokacijama", dodao je RTL-ov meteorolog.

Dugoročne prognoze za snijeg su nepouzdane

U većem dijelu Hrvatske snijega, dakle, neće biti, ali će biti niskih temperatura.

"Pogotovo od srijede bit će više sunca i vedrine, a očekuje nas i mraz. Do kraja tjedna uglavnom će biti suho i hladno, a vjerojatno će i sljedeći tjedan biti bez oborina. Hladan vjetar sa sjevera pojačavat će osjećaj hladnoće. U Senju je, primjerice, ovih dana hladnije nego drugdje u Hrvatskoj, ali tamo i uz 5 stupnjeva Celzijevih na jakoj buri stvara osjećaj kao da je -10 stupnjeva", rekao nam je Ribarić.

Suho, hladno i vjetrovito vrijeme zasad su glavna obilježja ovog dijela zime. Novog snijega vjerojatno neće biti ni sljedećeg tjedna, a što se tiče dugoročnijih prognoza za snijeg, Ribarić kaže da su nepouzdane.

Do kraja zime ipak moguća obilniji snijeg

Prema dugoročnim prognozama američkog meteorološkog servisa AccuWeather i našeg Državnog hidrometeorloškog zavoda (DHMZ) zima u ovim krajevima neće obilovati snijegom i po tome će sličiti prošloj. U dugoročnoj prognozi DHMZ-a za ovu zimu ukazuje se na veliku vjerojatnost još jedne iznadprosječno tople zime.

"Međutim, to ne znači da tijekom zime neće biti razdoblja s temperaturom oko prosjeka, a uz prodore hladnog zraka, temperatura u kraćem vremenskom razdoblju može biti i osjetno niža od uobičajene. (...) Što se ove zime tiče, nema izraženog signala za veće odstupanje količine oborine od višegodišnjeg prosjeka pa uz umjerenu vjerojatnost ostvarenja prognoze možemo reći da je izgledna količina oborine oko uobičajene ili manja od toga. (...) Pritom treba naglasiti da se u hladnom dijelu godine u dugoročnim prognozama ne može precizirati tip oborine (kiša, snijeg, susnježica, kiša koja se smrzava na tlu…). Isto tako valja imati na umu da se u nastavku sezone mogu izmjenjivati razdoblja s manjkom oborine s kraćim razdobljima kada je lokalno moguća izraženija oborina, dakle obilnija kiša ili snijeg", stoji u dugoročnoj prognozi DHMZ-a za ovu zimu.