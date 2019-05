METEOROLOG OTKRIO KAKVO NAS LJETO OČEKUJE: Ovaj tjedan neće biti sjajno, ali uskoro bi mogli stići toplinski valovi

Pripremite se jer biste uskoro mogli žaliti za malim predahom

I danas nas očekuje nestabilno vrijeme, s mogućim pljuskovima i grmljavinom, a ujutro na kopnu ponegdje je moguća i magla. Uz povremeno više oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova, češće na Jadranu i područjima uz njega. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak, na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 9 do 13, na Jadranu od 11 do 16, a najviša dnevna uglavnom od 17 do 22 °C.

Mirnije, ali i dalje moguća kiša

Idućih dana i dalje promjenjivo, no od srijede će sunčana razdoblja biti dulja, osobito na Jadranu gdje će u četvrtak prevladavati sunčano. Uz povremeno više oblaka mjestimice će biti kiše, lokalno i pljuskova praćenih grmljavinom, ali sve rjeđe prema četvrtku. U početku će puhati umjeren do jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu i južni te jugo. Od srijede vjetar u slabljenju. Temperatura zraka neće se mnogo mijenjati.

Sve će nam se vratiti ljeti

I metereolog Nikola Vikić Topić za Večernji je rekao kako će se, iako će se vrijeme smiriti, a sunce biti nešto češće, do kraja svibnja nastaviti oblačno i kišovito.

Ipak ističe, kako bi nam se sve to moglo vratiti ljeti.

“Dugoročne prognoze za mjesece i sezone pred nama u posljednjim su desetljećima znatno napredovale, no govoreći o takvim prognozama, važno je znati da je riječ o potpuno drukčijim modelima i drukčijem tumačenju prognoze. Tako, kad govorimo o prognozi za lipanj, ne možemo reći hoće li 22. ili 25. lipnja biti kišovito ili sunčano, odnosno toplo ili hladno, no možemo reći neke informacije o lipnju općenito”, odmah je upozorio prije nego što je istaknuio kako nas očekuje lipanj topliji od prosjeka.

Čini se da će ljeto biti pakleno

Ipak, to ne znači da neće biti kiše jer je lipanj ipak najkišovitiji mjesec u kopnenoj Hrvatskoj. Trend će se nastaviti i tijekom srpnja i kolovoza.

“Čini se da će i srpanj i kolovoz biti topliji od prosjeka, s tim da bi odstupanje temperature moglo biti jače izraženo nego u lipnju. U prijevodu, povećana je vjerojatnost za toplinske valove, temperaturu iznad 33 stupnja koja se može zadržavati više dana zaredom. Oborine je pak uvijek teže prognozirati nego temperaturu, no čini se da će srpanj i kolovoz biti sušniji od prosjeka”, zaključio je metereolog.