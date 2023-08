Da se tornada u Europi već događaju i da ih godišnje ima od 300 do 400, potvrdio je i meteorolog Dorian Ribarić za RTL, piše Danas.hr.

Ima ih četiri puta manje nego u Americi i 20 posto su slabiji, no događaju se, a češći su na sjevernijim dijelovima europskog kopna. A može li se tornado dogoditi u Hrvatskoj? Ekstremna je to pojava, objašnjava meteorolog, no postoji mogućnost da se pojavi i kod nas "ne ovaj tjedan ili mjesec, ali statistički gledano nekad od kasnog proljeća do rane jeseni".

Koja je razlika između uragana, tornada i pijavice?

Često dolazi do miješanja značenja pojmova tornada, pijavice i urgana, no Dorian Ribarić objasnio je razliku.

"Uragan je tu ustvari sasvim u drugoj priči, prvenstveno na prostornoj i vremenskoj skali, jer to su velike tropske ciklone koje se protežu stotinjak nekad i do 1000 km, a trajati mogu danima pa i tjednima", kazao je Ribičić.

S druge strane, tornada i pijavice su manji i kraći fenomeni, objasnio je meteorolog, a njih je osim velike nestabilnost i smicanja vjetra po visini potreban i veliki kontrast temperature te vlage. To se događa kada polarni zrak dolazi u toplije krajeve ili toplo more. Jednostavno rečeno, tornada i pijavice su produkti oluja ili nevera.

Na našim prostorima najčešće su pijavice, pogotovo one morske, koje su oko desetak metara promjera i traju oko deset minuta. One su vrtlozi koji kao da usisavaju vodu pred sobom, a kada se sudare s kopnom vrlo brzo gube na snazi i "odumiru". U nekim slučajevima i one mogu rušiti sve pred sobom.

"Dolazimo sada i do problema terminologije, gdje je ustvari svaki zračni vrtlog od podnice oblaka do bilo koje podloge ustvari - pijavica. Tornado je ime rezervirano samo za najjače kopnene pijavice, ali je u medijima popularniji za sve što se dogodi na kopnu", piše Danas.hr.

Još nije kraj ljeta

Da pojednostavimo, tornado je jači, veći i razorniji fenomen od pijavice. On može doseći promjer i do sto metara te trajati i do nekoliko sati. Razvrstavaju se po Fujitinoj ljestvici koja kombinira jačinu vjetra s nastalom štetom od F0 do onih najrazornijih F5. Europska tornada su u 90 posto slučajeva u prva dva razreda.

Najpoznatiji i najjači slučaj kod nas dosad je onaj iz Novske s kraja 19. stoljeća. Superćelija prošlog mjeseca nije dala tornado, ali, usporedbe radi, vjetar u Gradištu tada je bio F2 ili F3 intenziteta.

A kakvo nam vrijeme dolazi i bliži li se kraj ljeta, otkrio je Dorian Ribarić.

"Ma, bit će još ljeta i ljetnih nešto umjerenih vrućina, ali čini se u drugoj polovici kolovoza. Sad u petak stiže fronta, ciklona, dosta kiše, moguće uz olujna nevremena, čak i u Dalmaciji. Posvuda će prilično zahladiti za vikend, a temperatura će nakon toga nešto sporije rasti", poručio je meteorolog.