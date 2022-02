Potpuni kaos vlada u britanskom zračnom prometu jer su zbog oluje Eunice obustavljene stotine letova iz Londona, javlja RTL, a udari vjetra bili su i do 150 kilometara na sat. Više od 100 tisuća ljudi noć dočekuje bez struje jer je u pokrajini Kent vjetar iščupao toranj elektrane. Više je ozlijeđenih, a jedna je osoba poginula.

"Imamo dojave o padu drveća. Kraljevski parkovi zatvorili su sve parkove za koje su nadležni. Zatvorili smo za danas i sve turističke atrakcije. Iz gradske zračne luke danas nije bilo letova. Letovi iz zračnih luka Heathrow i Gatwick su odgođeni. Nadamo se da će naše mjere opreza dovesti do situacije u kojoj neće biti ljudskih ozljeda ili, što je još gore, smrtnih slučajeva", rekao je gradonačelnik Londona Sadiq Khan.

Smirenje do sredine idućeg tjedna

Meteorolog RTL-a Dorian Ribarić kazao je da se ovdje radi o jednom ekstremu. "Izmjeren je najjači udar vjetra Engleskoj, dakle od 196 kilometara na sat, na otočiću Wright koji je uz južnu obalu Engleske. Radi se o izloženoj i novijoj postaji, no svejedno je to prilično vjetrovito, tek se je svega nekoliko puta izmjereno jače u samo Velikoj Britaniji“, rekao je Ribarić.

Objašnjava je da se smirivanje očekuje do sredine idućeg tjedna, no i da za sam sjever kontinenta najgore tek slijedi. "Nizozemska, Njemačka, Poljska, Ukrajina, Rusija i Češka biti će područja koja će imati vrlo jak vjetar, olujne, orkanske udare rijekom iduće noći i sutrašnjeg dana, moguće je čak i stvaranje kojeg manjeg tornada. Radi se o gusto naseljenim područjima koja nisu baš otporna na ovako jake vjetrove. Ni ljudi nisu navikli na to, kao recimo priobalne zelje poput Engleske, gdje je i ovo vrlo rijetko, naime i oni jako rijetko izdaju crvena upozorenja, zadnji put je to bilo 2018., a ovog puta se to dogodilo čak dva put au 48 sati", kaže.

Dio svega toga stići će i do nas. "Stiže malo hladniji zrak koji će prijeći Alpe i formirati će se Đenovska ciklona. To je nama uobičajena situacija koja nam donosi znatno više oblaka, dosta kiše, koja će biti sutra tijekom dana u zapadnim područjima zemlje, osobito na širem Riječkom području. Što se tiče same godine, naime, vrlo izgledno je da će biti iznadprosječno topla, kao i svaka prije, no ono što je sigurno da nećemo imati dugotrajnije hladnoće u veljači, a niti u ožujku", objašnjava Ribarić.