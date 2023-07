U jučerašnjoj su oluji u Zagrebu, koja je nosila sve pred sobom, poginula dva muškarca. Jedan od njih život je izgubio u zagrebačkim Dugavama, a na mjestu nesreće građani pale svijeće.

Drugi je muškarac život izgubio na Žitnjaku, na istoku grada. I tamo vlada tuga i šok za omiljenim konobarom. Građani pale svijeće za nesretno stradale.

Oluja je bila dvadesetak minuta horora u kojem je zbog letećih predmeta opasnost prijetila na svakom koraku.

Voditelji RTL-a Danas u studiju su razgovarali s meteorologom Dorianom Ribarićem koji je analizirao fatalno nevrijeme te otkrio što nas čeka idućih dana.

Je li se ovakva oluja, ovolikih razmjera mogla predvidjeti i ključno pitanje - kada, odnosno koliko prije nego što je oluja počela?

"Mogla se predvidjeti i predvidjela se i od strane mojih kolega i samog DHMZ-a. Primjerice u prognozi je već par dana unaprijed postojala naznaka da se na ovom širokom području od Slovenije preko Hrvatske do Srbije može zbog iznimno velike dostupne energije u atmosferi, dogoditi nešto eksplozivno, no ovdje govorimo tek o mogućnosti za tako nešto, a vjerojatno za dobru procjenu rizika gdje i kada - raste približavanjem prognoze.

Naime, ovakve brze i nagle promjene teško je smjestiti toliko unaprijed tih većinom 30-ak minuta do sat vremena nepogoda kad će točno to biti u danu. To se radi najbolje neposrednom prognozom vremena ili nowcastingom, oslanja se to na praćenje satelitskih, radarskih i sondažnih mjerenja i radi se za taj dan, a to je u ovom slučaju bilo moguće prognozirati sat do dva prije nailaska oluje na Hrvatski teritorij što je i učinjeno podizanjem meteoalarma na najviši crveni stupanj", rekao je Ribarić.

Ovo svakako jesu ekstremne vremenske nepogode, možemo li oluje ovakvih razmjera očekivati još ovog ljeta?

"Pa već sutra! No, bit će to manje katastrofično, ali svejedno su to ona neugodna snažna nevremena, ponegdje su moguće nepogode baš zbog tog vjetra, no glavnina toga se očekuje u večernjim satima i noćnim satima kada su ljudi u kućama pa su onda i žrtve manje."

Globalno gledajući: bilježimo rekordne temperature, praćene promjenjivim vremenom - je li ovo ljeto ekstrema?

"Zadnjih 8 godina je ujedno i osam najtoplijih od kad postoje mjerenja. Ljeta su na sjevernoj zemljinoj polutci najtopliji dio godine, a toplinski valovi su se izmjenjivali u dijelovima SAD-a, Kine, Azije no kod nas ne očekujemo rušenje nekih temperaturnih rekorda. Možda ćemo se približiti 40 stupnjeva ili preko toga, ali ono što je izvjesno je da će nam zima biti nešto blaža, a nama možda iduće ljeto bude paklenije", zaključio je.