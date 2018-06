Stiže promjena vremena! Utorak je bio posljednji vruć i sparan dan u ovome tjednu

Slijedi promjenljivo i svježije vrijeme, osobito u unutrašnjosti, gdje će temperatura u četvrtak biti i za oko 10 °C niža nego u utorak. Nestabilno se očekuje i na Jadranu, uz lokalne pljuskove osobito u srijedu i u četvrtak, te uz sjeverozapadnjak i buru s kojima će osvježiti. Ipak, pad temperature na moru će biti slabije izražen nego na kopnu.

Srijeda – povremeno kiša i grmljavina, malo svježije

U Slavoniji, Baranji i Srijemu prijepodne će još biti sunčanog vremena uz povremeno umjerenu naoblaku, a zatim se osobito sredinom dana i poslijepodne očekuje porast naoblake uz mjestimične pljuskove i grmljavinu. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 21 °C, a najviša dnevna između 26 i 30 °C, piše HRT u svojoj vremenskoj prognozi.

Pljuskova i grmljavine u središnjoj će Hrvatskoj biti već noćas tako da će u srijedu biti promjenljivo i svježije uz češće pljuskove, obilnije na sjeveru. Puhat će povremeno umjeren jugozapadni vjetar, na sjeveru će navečer okrenuti na sjeverozapadnjak. Osvježit će pa će najviša dnevna temperatura zraka biti između 25 i 28 °C.

U gorju i na sjevernom Jadranu promjenljivo i nestabilno. Izraženijih će pljuskova biti osobito na riječkom području i uz granicu sa Slovenijom. U gorju će puhati umjeren jugozapadnjak. Temperatura danju u gorskoj Hrvatskoj od 21 do 25 °C, na Jadranu od 25 do 27 °C.

Pljuskova i grmljavine će biti i na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, ali će biti i sunčanih razdoblja. Uz obalu vjetar slab do umjeren, samo na otvorenome ponegdje i jak sjeverozapadni pa će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 22 °C, a najviša dnevna između 26 i 28 °C.

Na jugu Hrvatske također promjenljivo i nestabilno te manje vruće. Uz umjeren razvoj oblaka bit će mjestimične kiše ili pljuskova s grmljavinom. Jugo će okrenuti na zapadni i sjeverozapadni vjetar.

Meteoalarm oglasio uzbunu

I za danas je Meteoalarm oglasio narančastu uzbunu, odnosno upozorenje za opasno vrijeme. Ovaj put za istok Hrvatske, ali i sjevernu i središnju Dalmaciju.

“Vrijeme je opasno. Neuobičajene vremenske prilike su prognozirane. Šteta i ljudske žrtve su moguće. Budite oprezni i redovno se informirajte o očekivanim meteorološkim uvjetima. Budite svjesni rizika koji je neizbježan. Slijedite uputsva dana od strane vaših državna tijela”, upozorava Meteoalarm.

Od četvrtka – nestabilno, svježije, pa malo toplije, ali ne i vruće

I u četvrtak će mjestimice u kopnenom području biti pljuskova i grmljavine, a posvuda će dodatno osvježiti. Od petka će temperatura postupno malo rasti, no i dalje će biti nestabilno. Mjestimična obilnija kiša u petak je moguća još većinom na istoku unutrašnjosti. I dok će nekima kiša dobro doći, nekome obilniji pljuskovi i munje mogu prouzročiti i nevolje. Što je dobro činiti poljoprivrednicima, vinogradarima i voćarima može se saznati u agrometeorološkoj prognozi stručnjaka Službe za agrometeorologiju DHMZ-a, koji u ovu srijedu obilježavaju mnogobrojne važne obljetnice hrvatske agrometorologije.

Na Jadranu vrlo promjenljivo vrijeme, uz povremenu kišu, često u obliku pljuskova s grmljavinom još osobito u četvrtak, dok će od petka ipak biti više sunca, iako neće biti posve stabilno. S okretanjem vjetra na buru u četvrtak će još malo osvježiti, ali će pad temperature na moru biti ipak manje izražen nego u unutrašnjosti.