METEOALARM OGLASIO NARANČASTU UZBUNU: Nevrijeme prijeti gotovo cijeloj obali: ‘Moguće su bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča’

Cijelu Hrvatsku zahvatila je kiša, praćena grmljavinom i temperature bliže proljeću nego najtoplijem mjesecu u godini, a zbog vjetra HAK javlja i kako su neke dionice zatvorene.

U istočnoj Hrvatskoj promjenjivo, prijepodne i pretežno oblačno. Povremeno će biti kiše, ponegdje i jačih pljuskova praćenih grmljavinom. Zapuhat će umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar uz koji će biti još malo svježije. Naime, najviša dnevna temperatura bit će između 23 i 25 °C.

U središnjoj Hrvatskoj također prijepodne većinom oblačno s povremenom kišom, rjeđe i grmljavinom, no kiša ponegdje može biti i obilnija. Poslijepodne će oborina prestati i oblaka će biti sve manje, posebice u najzapadnijim predjelima. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, javlja HRT.

Kiša u cijeloj Hrvatskoj

U Gorskom kotaru i Lici umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, ponegdje i grmljavinom. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, no sunčanih će razdoblja biti dosta, a kiše samo rijetko, uglavnom u obliku pljuskova. Zapuhat će bura, koja će prema večeri jačati i u noći na utorak često biti jaka, podno Velebita na udare i olujna.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije vrlo nestabilno, uz česte pljuskove i grmljavinu, lokalno i izraženije, s kojima će u kratko vrijeme pasti i obilnija oborina. Iako jakog vjetra može već biti ujutro, uz pljuskove i prijepodne – bura i sjeverni vjetar, na otvorenom moru i sjeverozapadni, izraženije će jačati poslijepodne i navečer. Dnevna temperatura zraka će se sniziti pa će rijetko gdje biti vruće.

I na jugu Hrvatske svježije, uz mjestimičnu kišu, često u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar ujutro slab, tek uz neveru prolazno pojačan, a zatim će prema večeri jačati bura i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 26 do 28 °C.

Meteoalarm izdao narančasto upozorenje

Za cijelu je zemlju zbog moguće obilne kiše i grmljavinskih nevremena na snazi žuti alarm, dok je za gotovo cijelu obalu, osim Istre i samog juga Hrvatske, na snazi narančasti alarm zbog vjetra.

Meteoalarm na tom području upozorava na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu na imovini ili drveću. Također, moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča.

U noći s nedjelje na ponedjeljak nevrijeme je već zahvatilo otoke na jugu zemlje. Na dijelovima Visa pala je velika količina kiše, a pljuskovi su zahvatili i dijelove Hvara, piše Dalmacija Danas.

Problemi i zabrane u prometu

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina). Na autocesti A1 od vijadukta Božići do južnog portala tunela Sveti Rok zbog jakih udara vjetra vozi se uz ograničenje brzine na 80 km/h, a jak vjetar povremeno puše i na autocesti a6 Rijeka-Zagreb između čvora Kikovica i tunela Tuhobić.

Kolnici su mokri i skliski u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj te Slavoniji. Mogući su odroni, javio je Hrvatski autoklub (HAK) u 7.20 sati i vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Gust je promet na dionici autoceste A1 od Zagreba prema Karlovcu te je pojačan priljev vozila na naplati Lučko u smjeru mora, no trenutačno nema duljih čekanja.

Katamaran na liniji Pula-Zadar jutros neće isploviti iz Pule zbog tehničkih teškoća.

Ostali trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe.

Već sutra toplije, ali…

U većini predjela pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblaka lokalni pljuskovi mogući su sredinom dana i popodne uglavnom u Gorskome kotaru i Lici te unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će umjeren, mjestimice i jak sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Bura će u noći i u prvom dijelu dana podno Velebita na udare mjestimice biti i olujna. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu od 18 do 22, a najviša dnevna većinom od 25 do 30 °C.