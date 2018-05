Meteoalarm je zbog grmljavinskog nevremena izdao upozorenje za danas i sutra. Tako je danas izdano narančasto upozorenje zbog lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom i mogućom tučom.

Ljetne temperature koje su diljem zemlje započele u travnju, nastavljaju se i početkom svibnja, no do promjene vremena moglo bi doći već danas, kad se očekuje naoblaka, a poslijepodne i navečer u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka i lokalni pljuskovi s grmljavinom, koji će u središnjim predjelima moguće biti i izraženiji.

Najviše sunčanog vremena bit će na jugu Hrvatske. Vjetar na kopnu uglavnom slab, a na Jadranu umjereno jugo, na sjevernom dijelu i bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 °C, na istoku i malo viša.





U noći i sutra ujutro očekuje se naoblačenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu, najprije na Jadranu i u gorskim predjelima, a poslijepodne i drugdje. Na zapadu, ponajprije u gorskim krajevima oborina lokalno može biti i obilnija, dok će najviše sunčanog vremena biti u Slavoniji i Baranji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i istočnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 14 do 19, a najviša dnevna većinom između 21 i 26 °C, na istoku i malo viša.

Meteoalarm je zbog grmljavinskog nevremena izdao upozorenje za danas i sutra. Tako je danas izdano narančasto upozorenje zbog lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom i mogućom tučom. Vjerojatnost grmljavine bit će 60-80 %, a Meteoalarm upozorava građane da budu spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću, ali i lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča te prekidi u aktivnostima na otvorenom i u prometu.

Na snazi je za danas i žuto upozorenje Meteoalarma za regiju Karlovca i regiju Osijeka.

Na području Karlovca očekuju se pljuskovi s grmljavinom i mogućom tučom, najvjerojatniji na području Banovine. Moguća su jača grmljavinska nevremena. Posebno treba biti oprezan u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.

U Slavoniji se očekuju pljuskovi s grmljavinom i mogućom tučom, a najvjerojatniji će biti u zapadnoj Slavoniji. Oprez je potreban zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno treba pripaziti u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom, upozorava Meteoalarm, koji je za sutra izdao žuto za cijelu hrvatsku obalu zbog vjetra i valova koje će izazvati jugo i jugoistočnjak. Za gospićku, zagrebačku i karlovačku regiju očekuje se vrlo velika vjerojatnost grmljavinskih pljuskova.

Takvo će se vrijeme, prognozira Državni hidrometeorološki zavod, nastaviti i u petak i tijekom vikenda.