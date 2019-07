METEOALARM IZDAO UPOZORENJE ZA CIJELU HRVATSKU: ‘Moguća su jača grmljavinska nevremena. Maknite se s otvorenih područja’

Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati u odnosu na današnju, dok će u središnjim predjelima danju biti malo niža

Vikend će biti vrlo nestabilan, štoviše, prijeti nam nevrijeme, navodi Tea Blažević meteorologinja N1 televizije. Jači olujni sustav premješta se upravo preko sjevernog Jadrana i srednjeg dijela Jadrana, gdje u ovim trenucima pljušti, grmi, a moguća je i tuča, uz prolazno pojačan vjetar. Lokalne nestabilnosti postupno se šire prema Dalmaciji, gdje idućih sati može biti nevera.

Oni koji se pitaju gdje su nestali sunce, visoke temperature i toplotni udari i dalje ostaju bez odgovora, a niti sljedećih dana Hrvatska neće doživjeti standardne ljetne temperature od preko 30 stupnjeva.

Meteorologinja HRT-a, Tanja Renko u prognozi za nedjelju najavljuje puhanje prolazno jake i olujne bure. Pri tlu će na vrijeme utjecati polje malo sniženog tlaka zraka. Na istoku unutrašnjosti sutra promjenjiva naoblaka, uz koju će mjestimice biti kiše, lokalno i pljuskova praćenih grmljavinom. Iako će vjetar veći dio dana biti slab promjenjiva smjera, uz pljusak može kratkotrajno biti pojačan.

Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati, dok će u središnjim predjelima danju biti malo niža. Izmjenjivat će se razdoblja sa suncem i kišom. Ponegdje pljuskovi mogu biti i izraženiji, odnosno u kratko vrijeme može pasti veća količina kiše, uz prolazno pojačan vjetar, a ne može se isključiti ni tuča, najavljuje Renko. Jakih i obilnijih pljuskova bit će i na zapadu zemlje, vjerojatnije u prvom dijelu dana, i to posebno prema otvorenome moru i na otocima. Jugo će na sjevernom Jadranu tijekom jutra okrenuti na buru, većinom umjerenu do jaku, no uz nevere udari vjetra mogu biti i olujni. Zatim će bura poslijepodne još malo oslabjeti, a bit će i duljih sunčanih razdoblja.

Kiše i pljuskovi

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije glavnina kiše, pljuskova i grmljavine očekuje se sredinom dana. Lokalno će biti i jačeg nevremena, s kojim, osim veće količine kiše u kratko vrijeme, može biti i prolazno pojačanog vjetra pa i tuče. Jugo će sredinom dana okrenuti na buru, prolazno i pojačanu. Temperatura zraka malo niža od današnje. Mjestimična kiša i pljuskovi, moguće i izraženiji, na krajnji će jug stići uglavnom u poslijepodnevnim satima. Također će jugo brzo okrenuti na buru i sjeverozapadnjak, a kratkotrajno će biti i pojačanog vjetra.

Meteoalarm je izdao žuto upozorenje za područje cijele Hrvatske.

“Izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom”, navodi se na stranicama Meteoalarma.

Od nedjelje će prevladavati sunčano vrijeme, no i dalje ne potpuno stabilno pa će uglavnom duž obale te u Istri biti ponekog pljuska. Bura će ponovno u noći na ponedjeljak biti jaka, na udare ponegdje i olujna, a zatim će postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Uz obilje sunca danju postupno toplije, no samo je ponegdje 30°C moguće u utorak.

I u unutrašnjosti neće biti vruće, a s obzirom na to da će se promjenjivo vrijeme nastaviti, mjestimice će biti kiše ili ponekog pljuska, posebice u nedjelju. Puhat će slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku zemlje sjeverozapadni vjetar.